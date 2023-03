Quali sono le nuove fiction Rai che troveranno spazio in prime time nel corso della stagione tv 2023/2024? Le anticipazioni sulle serie televisive rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcuni titoli che ormai hanno conquistato il pubblico della rete ammiraglia.

Uno di questo è Mina Settembre 3, la Serie TV con protagonista Serena Rossi, pronta a indossare nuovamente il cappotto rosso della celebre assistente sociale.

Spazio anche al ritorno di Don Matteo, mentre per i fan di Lino Guanciale non ci sono delle buone notizie in arrivo.

Confermate le nuove puntate di Mina Settembre 3: novità fiction Rai 2023/2024

Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai per la stagione tv 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per la messa in onda della nuove puntate di Mina Settembre.

Dopo il grande successo della seconda stagione, seguita da una media di quasi cinque milioni di telespettatori, la serie con Serena Rossi e Giuseppe Zeno tornerà in onda prossimamente con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Le riprese della terza stagione cominceranno nel corso dell'estate e la messa in onda della fiction sarebbe prevista per il 2024.

Ritorna Don Matteo, prosegue Lolita Lobosco: nuove fiction Rai 2023/2024

Le anticipazioni sulle prossime fiction Rai, che affolleranno il palinsesto della stagione tv 2023/2024, rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova stagione di Don Matteo con un cast rinnovato.

Confermata la terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco, la serie poliziesca con Luisa Ranieri che quest'anno ha registrato ottimi ascolti in prime time, toccando punte del 29%.

Nel palinsesto della rete ammiraglia Rai tornerà anche l'appuntamento con Studio Battaglia 2, e troverà spazio la messa in onda della quarta e ultima stagione de L'amica geniale.

Tra i titoli approvati dal Cda Rai per la prossima stagione televisiva spicca anche una nuova serie dedicata alla vita di Giacomo Leopardi.

Secondo quanto apprende Blasting News, non ci sarà una seconda stagione per Sopravvissuti, la serie con Lino Guanciale che ha debuttato quest'anno in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Rai, registrando una media di ascolti inferiore ai tre milioni di spettatori.

Stop Sopravvissuti con Lino Guanciale: novità fiction Rai 2023/2024

In un primo momento si era vociferato che la Rai potesse comunque mettere in cantiere la seconda stagione della fiction con Guanciale, ma alla fine pare che non sia così.

Sopravvissuti 2 non tornerà in onda nella stagione televisiva 2023/2024, così come non ci sarà spazio per una nuova stagione di Noi, l'altra fiction che ha visto protagonista sempre Lino Guanciale.