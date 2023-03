La puntata di Amici che è andata in onda domenica 5 marzo, non è stata semplice per molti ragazzi della scuola: il daytime di oggi, lunedì 6, ha mostrato al pubblico le lacrime che alcuni allievi hanno versato dopo essere stati criticati in studio. Benedetta si è detta dispiaciuta per i commenti negativi che Samantha Togni ha fatto su di lei, mentre Cricca ha reagito male alle parole che Lorella Cuccarini ha usato per bocciare il suo ultimo pezzo. Il cantante ha ripetuto più volte che pensava di abbandonare il programma, evitando alla sua insegnante l'imbarazzo di dovergli dare o meno la maglia del serale.

Aggiornamenti dal pomeridiano di Amici

Non sono state giornate facili quelle che ha vissuto Cricca ultimamente: come è stato mostrato domenica scorsa, il produttore Charlie Rapino ha bocciato il nuovo inedito dell'allievo, e l'ha fatto con parole dure che hanno lasciato il segno ("è brutto, provo imbarazzo").

Indispettito dalle critiche ricevute, il giovane ha risposto dicendosi pronto a difendere la canzone "Australia" fino all'ultimo e nella speranza che il pubblico possa apprezzarla quanto lui.

Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 6 marzo, però, anche Lorella Cuccarini ha espresso un parere negativo sul brano che il suo alunno ha dedicato alla fidanzata Isobel (anche lei titolare della scuola).

La professoressa si è accodata a Rapino e a Rudy Zerbi sostenendo che l'inedito non sarebbe all'altezza del suo talento e che avrebbe sbagliato nel preferirlo ad un altro che gli era stato proposto dalla produzione.

Lo sfogo dopo lo speciale di Amici

Tutti questi pareri negativi, dunque, hanno spinto l'allievo di Amici 22 a prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare il programma.

"Io penso di andare via, forse questo non è il posto per me. Non mi sento capito. Io credo tanto in questa canzone e voi mi dite che non va bene", ha sbottato Cricca nel confronto che ha avuto con Lorella dopo la puntata di domenica scorsa.

L'insegnante di canto aveva appena rimproverato il talento del suo team definendo il suo atteggiamento in studio "arrogante e da capoccione", soprattutto nei confronti del produttore che stava giudicando la gara inediti.

L'idea di lasciare la scuola prima di conoscere il suo destino, al ragazzo è venuta soprattutto per la paura di non riuscire a convincere la sua insegnante a dargli la maglia del serale.

Anticipazioni sull'accesso al serale di Amici

Quando è rientrato in casetta, Cricca è stato messo in contatto con Maria De Filippi: la conduttrice di Amici si è collegata con l'allievo e ha cercato di dissuaderlo dall'idea di abbandonare la scuola.

"Ti è stato detto che quell'inedito non è giusto per te, no che non sei bravo. Puoi vederlo anche come un complimento", ha detto la padrona di casa del talent-show nel corso del daytime del 6 marzo.

Il giovane non è riuscito a trattenere le lacrime e i singhiozzi mentre spiegava alla presentatrice perché pensava di andarsene ad una settimana dal completamento del cast del serale.

Chi ha letto le anticipazioni del 23° speciale, però, già sa cosa è successo a Cricca: il cantante non solo non ha lasciato il programma, ma ha anche conquistato una delle 15 maglie oro messe a disposizione dalla produzione.

Domenica 12 marzo, infatti, il pubblico di Canale 5 assisterà all'ultima puntata pomeridiana di Amici prima dell'inizio del prime time (previsto per sabato 18).

Dei 17 titolari della classe, soltanto due non hanno ottenuto il pass per la nuova fase della trasmissione: i professori, infatti, hanno mandato a casa il cantante Niveo e la ballerina di latinoamericano Benedetta (che è rimasta come professionista e si esibirà con Mattia Zenzola al serale).