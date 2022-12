Quali sono le nuove fiction che andranno in onda nel corso della stagione televisiva 2023/2024 in prime time? Sono svariati i titoli previsti nel prime time delle reti della tv di Stato, dove ci sarà spazio per il ritorno di alcune Serie TV che nel corso degli anni hanno conquistato il gradimento del pubblico.

È il caso di Mina Settembre 3 con Serena Rossi ma anche Doc 3 - Nelle tue mani, la serie medical con protagonista Luca Argentero, la quale tornerà in onda in ritardo rispetto al previsto.

Tornano Mina Settembre 3 e Lea 2: nuove fiction Rai 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Rai della stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per la terza stagione di Mina Settembre. La serie con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta, dopo che la seconda stagione ha avuto una media di oltre cinque milioni di spettatori.

Tra i titoli confermati nella prossima stagione televisiva spicca anche Lea 2 - Un nuovo giorno, la serie che vede protagonista Anna Valle nei panni di una amatissima infermiera. Al suo fianco, anche in questo secondo capitolo, ci sarà l'attore Giorgio Pasotti.

Mare Fuori 3 e Che Dio ci aiuti 7: nuove fiction Rai 2023/2024

Tra i titoli che andranno in onda nel 2023, figura anche Mare Fuori 3, la serie si appresta a tornare su Rai 2 con un nuovo ciclo di appuntamenti. La terza stagione debutterà il 15 febbraio e sarà trasmessa per sei settimane in prime time sulla seconda rete della tv di Stato.

Occhi puntati anche sulla settima stagione di Che Dio ci aiuti 7, che tornerà in onda da gennaio in poi su Rai 1: la nuova stagione sarà incentrata sull'uscita di scena di Suor Angela, la quale deciderà di lasciare le redini del convento nelle mani di Azzurra.

Tra i titoli di gennaio figura anche Le indagini di Lolita Lobosco 2, la serie poliziesca con protagonista Luisa Ranieri.

Slitta il ritorno di Doc 3 - Nelle tue mani: nuove fiction Rai 2023/2024

Inoltre, tra le nuove fiction che affolleranno il palinsesto della stagione tv 2023/2024 figura anche Doc 3 - Nelle tue mani. In una recente intervista, Luca Argentero ha svelato che le riprese della fiction sono slittate alla primavera 2023, di conseguenza la messa in onda potrebbe essere prevista solo nel corso del 2024 in prime time su Rai 1. L'attore, però, ha svelato di aver letto i primi copioni di questa terza stagione ed ha anticipato che ci saranno dei colpi di scena, tali da fargli venire la "pelle d'oca".

Confermata anche la seconda serie di Un Professore, la serie tv con Alessandro Gassmann e Nicolas Maupas, che sarà trasmessa nel corso della prossima stagione televisiva Rai, dopo il boom di ascolti della prima serie seguita da una media di quasi cinque milioni di fedelissimi a settimana.