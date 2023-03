Emergono le prime indiscrezioni sui palinsesti Rai della stagione tv 2023/2024. Le novità potrebbero essere amare per i fan di Che tempo che fa, il popolarissimo talk show di Rai 3 condotto da Fabio Fazio.

A quanto pare, infatti, la trasmissione sarebbe in bilico e il conduttore rischierebbe di essere cacciato dai nuovi vertici della televisione di Stato.

Buone notizie, invece, per i fan de Il Paradiso delle signore 8: la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 tornerà in onda regolarmente nella fascia del primo pomeriggio.

Fabio Fazio a rischio uscita dai palinsesti Rai 2023/2024

Nel dettaglio, secondo tv blog, i palinsesti Rai della prossima stagione tv 2023/2024 potrebbero essere caratterizzata dall'uscita di scena del conduttore Fabio Fazio.

Il presentatore di Che tempo che fa in onda tutte le domeniche su Rai 3, non sarebbe "ben visto" dal nuovo governo di centrodestra e dai dirigenti attualmente al "comando" della televisione di Stato.

Di conseguenza, stando alle ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, si starebbe lavorando per cacciare via Fabio Fazio, il cui contratto con la tv di Stato è in scadenza il prossimo maggio.

Massimo Giletti al posto di Fabio Fazio nei palinsesti Rai 2023/2024?

Il giornalista e conduttore di Che tempo che fa potrebbe non tornare in onda da settembre in poi con la nuova edizione di Che tempo che fa, il fortunatissimo talk show della domenica sera, seguito da una media di oltre due milioni e mezzo fissi di spettatori in prime time e picchi che sfiorano anche il 15% di share.

Il prossimo anno, infatti, al posto di Fabio Fazio potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nella domenica sera di Rai 3.

A quanto pare, infatti, ci sarebbero delle trattative per portare di nuovo in Rai Massimo Giletti, ormai da diversi anni volto di punta de La7 con il suo talk show Non è l'Arena.

Dal prossimo settembre 2023, Giletti potrebbe rimettere piede nella tv di Stato con un nuovo talk show che andrebbe ad occupare lo slot di prima serata di Fazio e del suo Che tempo che fa.

Confermato Il Paradiso delle signore 8 nel palinsesto Rai 2023/2024

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Fabio Fazio e Massimo Giletti, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai 2023/2024, rivelano che ci sono già delle buone notizie per i fan de Il Paradiso delle signore.

Dopo il grande successo di ascolti registrato nel corso di questi mesi con la settima stagione, la soap è già confermata nei palinsesti della prossima stagione televisiva con l'ottava serie.

La messa in onda è prevista a partire dal prossimo settembre 2023, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, dalle 16 alle 17 circa.

Nel cast di questa ottava stagione, è confermata la presenza di Vanessa Gravina nei panni della contessa Adelaide di Sant'Erasmo.