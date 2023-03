Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni di Un posto al sole, per ciò che concerne gli episodi di lunedì 27 e martedì 28 marzo, raccontano che Marina Giordano risentirà di un breve momento di distrazione mentre si troverà insieme alla piccola Irene Sartori, e ciò causerà un incidente alla nipote mettendo in allarme i genitori Serena Cirillo e Filippo. Manuela, intanto, sembrerà non godersi a tutto tondo l'ultimo successo in campo universitario, mentre Micaela farà un'inattesa confessione riguardante Nunzio Cammarota.

Silvia Graziani, invece, penserà bene di affiancarsi ad Alberto Palladini per cercare di far uscire il Caffè Vulcano dal torpore economico e clientelare. Tra Roberto Ferri e la neo moglie Marina scoppierà la tensione e tale attrito coniugale verrà sfruttato da Lara Martinelli per avvicinarsi all'uomo.

Irene avrà un piccolo incidente a causa della disattenzione di nonna Marina

Gli spoiler della fiction daily targata Wayne Doyle, in merito alle puntate di lunedì 27 e martedì 28 marzo, evidenziano che ci sarà un momento di panico quando la piccola Irene rimarrà con la nonna Marina, in quanto quest'ultima sembrerà non essere molto concentrata ad accudirla e porre attenzione in ciò che fa.

Le reiterate beghe legate a Lara faranno sì che la signora Giordano risulti distratta causando involontariamente un piccolo incidente alla nipote Irene [VIDEO], suscitando un certo allarme nei genitori della stessa.

Manuela sembrerà non riuscire a godersi del tutto l'ultimo successo ottenuto all'università

Le trame di Un posto al sole per il 27 e 28 marzo riportano che Manuela supererà un esame universitario. Malgrado tale successo, la ragazza sembrerà non riuscire a goderselo al 100%, in quanto sarà alle prese con altre problematiche.

Micaela, pur proseguendo nella sua conquista nei riguardi di Samuel Piccirillo, arriverà a fare un'inattesa rivelazione riguardante lo chef Nunzio.

Mariella Altieri, però, inizierà a sospettare sullo strano modo di comportarsi della giovane Cirillo.

Diego inviterà Silvia a non farsi aiutare da Alberto

Silvia si renderà conto che sia Samuel che Nunzio non siano totalmente a conoscenza del periodo buio che sta attraversando il Caffè Vulcano.

Così deciderà di provare a risollevare le sorti del locale affiancandosi ad Alberto.

Decisione che farà strabuzzare gli occhi a Diego, il quale non perderà tempo nel mettere in guardia Silvia nei confronti dell'avvocato Palladini.

Ennesimo momento di tensione tra Marina e Roberto, grazie al quale Lara potrà avvicinarsi ancor di più a Ferri, ma una telefona improvvisa cambierà ogni cosa.