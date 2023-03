Lunedì 20 marzo 2023 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip; il reality show di Alfonso Signorini. La finale del programma è sempre più vicina, infatti il 3 aprile i telespettatori scopriranno chi sarà il vincitore di questa nuova edizione. Intanto un nuovo televoto, che verrà chiuso durante la diretta del 20 marzo, decreterà il terzo finalista e anche il nuovo eliminato.

Sondaggi del 20 marzo

Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 16 marzo, in nomination sono finiti: Antonella, Nikita, Giaele e Milena.

Il televoto è in positivo e chiede al pubblico da casa quale concorrente si vuole mandare in finale. Tuttavia, il vippone meno votato, dovrà abbandonare la casa. Attualmente, in base ai sondaggi online, in testa e quindi la presunta terza finalista, dovrebbe essere Giaele, con circa il 39% di preferenze. Segue poi Nikita, con il 30% circa, terzo posto invece per Antonella. All’ultima posizione invece, e a rischiare l’eliminazione definitiva, dovrebbe essere Milena Miconi. Se i sondaggi dovessero risultare veritieri, Giaele dovrebbe essere la terza finalista, insieme a Micol e Oriana, mentre invece Miconi la nuova eliminata.Non resta dunque che attendere la puntata per scoprire cosa accadrà.

Le ultime dalla casa del GFVip

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip, gli equilibri si sono nuovamente mischiati, nonostante i pochi giorni che separano i concorrenti dalla tanto ambita finale. Daniele Dal Moro è stato squalificato nei giorni scorsi e, senza neanche aspettare la diretta del programma, è stato chiamato in confessionale e fatto uscire immediatamente.

Questa decisione è stata dettata dalle nuove linee guida adottate dal reality di Alfonso Signorini. La squalifica di Daniele è stata comunicata al pubblico attraverso un comunicato stampa, il 17 marzo, che recitava: “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, con atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

Oriana si è da subito mostrata molto sofferente per la squalifica di Daniele, il quale è stato portato via senza neanche salutare i suoi compagni d’avventura e, ovviamente, non sarà neanche in studio nella puntata di lunedì 20 marzo. Spazio poi alle sorprese infatti, lunedì 20 marzo compie gli anni Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate di questa edizione. Intanto Antonella continua a parlare di Edoardo Donnamaria e di quanto soffra la mancanza e la paura che entrambi possano perdersi. Ad un passo dalla finale, i vipponi iniziano anche a trarre conclusioni e fare delle riflessioni in merito alla loro permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.