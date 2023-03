Buone notizie in arrivo per Demir Yaman nella puntata di Terra amara in onda martedì 21 marzo 2023. La polizia ritrova infatti la pistola usata per uccidere Cengaver, il Demir verrà così scagionato da ogni accusa dato che sull'arma non vengono rinvenute le sue impronte.

Ritrovata l'arma con cui é stato assassinato Cengaver: Spoiler Terra amara

Continua il successo di Terra Amara, la soap tv che ogni pomeriggio tiene incollati al televisore più di due milioni e mezzo di telespettatori. Un successo dovuto anche alle trame sempre avvincenti e mai banali.

Nuovi colpi di scena saranno dunque in arrivo anche nella puntata in onda su Canale 5 martedì 21 marzo.

La storyline riparte dal momento in cui Demir si sta godendo i suoi primi momenti di libertà dopo i giorni trascorsi in carcere con l'accusa di aver ucciso Cengaver. In vista ci sarebbe un processo da affrontare se non fosse che la polizia ritrova abbandonata in un bosco la pistola utilizzata per assassinare proprio Cengaver.

Demir scagionato per l'omicidio di Cengaver: trama del 21 marzo

Nel corso di questo nuovo episodio di Terra amara, gli inquirenti effettueranno sull'arma del delitto tutte le analisi del caso arrivando a rilevare ovviamente anche le impronte digitali. Quelle di Demir non vengono individuate, per questo il procuratore convoca Yaman comunicandogli che è stato scagionato da ogni accusa per l'omicidio di Cengaver.

Una buona notizia ovviamente per il marito di Zuleyha che potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Terra amara: continuano le indagini sulla morte di Cengaver

Il caso della morte di Cengaver rimane dunque aperto, anche se la polizia non si mostra certa della direzione da seguire per proseguire con le indagini. Hatip per il momento è dunque salvo, ma le cose a tal riguardo potrebbero presto cambiare.

In attesa di sapere come si evolveranno le indagini sull'omicidio, le successive trame di Terra amara ci dicono che Yilmaz e Zuleyha continueranno a pianificare la loro fuga, il tutto con l'aiuto di Gulten.

Poco prima di fuggire, Yilmaz andrà in ospedale per parlare con Mujgan ma rimarrà spiazzato quando la moglie gli darà una notizia del tutto inaspettata: la dottoressa infatti, gli rivelerà di essere incinta, notizia questa ovviamente destinata a modificare tutti i piani in essere. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la fortunata soap turca.