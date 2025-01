Nell'episodio di Tradimento in onda nel pomeriggio di sabato 1 febbraio, Ozan e Tolga si vendicheranno dell'aggressore di Oylum prima picchiandolo e poi consegnandolo alla polizia. Le anticipazioni rivelano inoltre che Yesim fuggirà insieme alla piccola Oyku, lasciando nella più cupa disperazione Tarik, il quale non si darà pace e cercherà in ogni modo di ritrovare la compagna e la figlioletta.

Ozan e Tolga devono arrestare l'aggressore di Oylum

Ozan e Tolga affronteranno l'uomo che aveva aggredito Oylum per strada e, dopo averlo picchiato, lo faranno consegne alla polizia.

Oylum intanto, rischierà di perdere la possibilità di frequentare l'accademia di danza a New York se non si presenterà nella città americana entro due giorni. Yesim invece, continuerà a tramare contro Guzide e farà di tutto per far credere a Tarik che la moglie l'ha aggredita in ospedale, anche pagando una finta infermiera disposta a testimoniare contro Guzide. Nonostante tutti questi stratagemmi, la giudice dirà chiaro e tondo Yesim che non concederà mai il divorzio a Tarik. Umit si troverà in difficoltà con i fornitori del suo laboratorio di cosmetica e si vedrà costretto a chiedere dei soldi in prestito proprio a Tarik.

Yesim fugge con la bambina, Tarik disperato: anticipazioni dell'1 febbraio

Yesim se ne andrà di casa portando con sé la piccola Oyku, lasciando solo una lettera per Tarik. L'uomo sarà sconvolto quando leggerà la missiva e si metterà subito alla ricerca della compagnia e della figlioletta. Nel frattempo Oylum cercherà di partire per New York ma non troverà nessun volo disponibile.

La giovane chiederà aiuto al padre, ma Tarik non la ascolterà nemmeno, visto che sarà preso nelle ricerche di Yesim.

A questo punto Oylum si vedrà costretta, suo malgrado, a chiedere aiuto a Tolga, il quale si si offrirà di darle una mano. Sezai invece, farà ritorno a Istanbul e porterà in dono a Guzide il libro di poesie che lei possedeva ai tempi dell'Università.

Tradimento sostituisce Endless Love nel daytime di Canale 5

Secondo le ultime indiscrezioni apparse sul web, la soap Tv Tradimento andrà a sostituire Endless Love nel daytime feriale di Canale 5 dal 5 febbraio. La dizi con Nihan e Kemal dovrebbe infatti concludersi martedì 4 febbraio in prima serata e Tradimento ne prenderà il posto a partire dal pomeriggio del giorno seguente.

Mediaset ha quindi deciso di puntare sulla serie con Vahide Percin per colmare il vuoto che lascerà Endless Love, pertanto nelle prossime settimane Tradimento - salvo novità di palinsesto - terrà compagnia a pubblico tutti i giorni della settimana, visto che oltre ad andare in onda nel giorno feriale, continuerà a essere trasmesso anche il sabato pomeriggio prima di Verissimo e poi la domenica in prima serata.