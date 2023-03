Cosa succederà nelle future puntate di Terra Amara in programma su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera rivelano che per la protagonista femminile Zuleyha ci sarà spazio per un nuovo amore che arriverà nella sua vita.

La donna, dopo aver affrontato dei momenti di grande difficoltà e dopo aver fatto i conti con dei lutti che colpiranno profondamente la sua vita, deciderà di voltare pagina assieme ad Hakan, il quale riuscirà a far breccia nel suo cuore.

Nuovo amore per Zuleyha: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra Amara rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di voltare pagina con un altro uomo.

Si chiama Hakan e, in breve tempo, riuscirà a far breccia nel cuore della donna, tanto da convincerla di essere quello giusto per poter iniziare un nuovo percorso di vita, dopo la morte di Yilmaz e quella di Demir.

La donna si fiderà di Hakan e, insieme, progetteranno il loro futuro in amore. Ma il destino si accanirà ancora una volta contro la protagonista femminile della soap opera turca in onda su Canale 5.

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Hakan verrà ucciso e Zuleyha si ritroverà sola ancora una volta.

Zuleyha scopre la grande fortuna di Hakan: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Sarà in seguito alla morte del suo amato che, la donna, farà una scoperta clamorosa che la lascerà senza parole.

Infatti in seguito al decesso dell'uomo, Zuleyha verrà a conoscenza della grande fortuna che le è stata lasciata in eredità.

Hakan aveva accumulato un patrimonio complessivo di oltre 300 milioni e, a quel punto, Zuleyha deciderà di investirli per io bene della comunità. La donna deciderà così di donare quei soldi alle persone bisognose di Cukurova e cambiare la vita di chi sta in difficoltà economiche

Insomma, i prossimi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Canale 5 si preannunciano ricchi di colpi di scena per i telespettatori appassionati che continuano a seguire le varie puntate.

Riprende la regolare programmazione di Terra Amara e del pomeriggio di Canale 5

Intanto, dal prossimo 6 marzo, la programmazione di Terra Amara tornerà ad essere quella standard nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Dopo le variazioni di programmazione di questa settimana, dovuta allo stop di Uomini e donne per il lutto che ha colpito Maria De Filippi, il palinsesto della rete ammiraglia tornerà agli appuntamenti di sempre: la soap riprenderà la sua regolare messa in onda, così come il talk show dei sentimenti di Canale 5.