Un posto al sole viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai anche anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana targata Wayne Doyle, in merito agli episodi che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 marzo, riportano che Viola Bruni dovrà fare i conti con un momento di forte tensione quando Damiano Renda sarà ferito a seguito di un raid della polizia. La maestra, complici le condizioni critiche del ragazzo, confesserà a Eugenio Nicotera di avere un debole per Renda, nel frattempo Roberto Ferri si preparerà a compiere un passo importante nei riguardi dell'ex Lara Martinelli.

Manuela Cirillo, invece, indurrà la sorella gemella Micaela ad organizzare un appuntamento al buio per poter incontrare Niko Poggi, ma tale incontro avrà un esito inatteso. Otello Testa, infine, partirà per Indica, città dove vorrà vivere in solitudine a seguito della morte della moglie Teresa Diacono.

Damiano ferito in un raid della polizia

Gli spoiler di Un posto al sole, per ciò che concerne le puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 marzo, evidenziano che Damiano sarà gravemente ferito a seguito di un raid della polizia. A soffrirne parecchio sarà soprattutto Viola che, complici le critiche condizioni di salute di Renda, troverà il coraggio di confessare a Eugenio di essersi innamorata di Damiano.

La reazione di Nicotera alla rivelazione di Bruni sarà totalmente inaspettata.

Lara continuerà a mettere zizzania nel rapporto coniugale tra Marina e Roberto

Le trame della soap opera italiana di Rai 3, per quello che riguarda gli episodi da lunedì 13 a venerdì 17 marzo, anticipano che il rapporto matrimoniale tra Giordano e Ferri sembrerà non trovare pace, in quanto Lara continuerà a vessarli al fine di trovare un modo per entrare stabilmente nella vita di Roberto.

Quest'ultimo, esausto dall'ex, compirà un passo decisamente importante nei suoi confronti.

Otello diretto a Indica

Gli spoiler dello sceneggiato dal 13 al 17 marzo svelano che Manuela non avrà ancora dimenticato Niko, quindi chiederà alla sorella gemella Micaela di organizzarle un appuntamento al buio con Poggi, così da farli incontrare.

Peccato, però, che tale incontro avrà un esito inatteso.

La morte di Teresa a seguito di un infarto turberà parecchio il marito Otello, il quale deciderà di partire alla volta di Indica, in modo da vivere in solitudine la dipartita della moglie.

Silvia Graziani, più che mai addolorata per la scomparsa della mamma, potrà contare sul sostegno di Michele Saviani e ciò parrà significare che tra la donna e Giancarlo Todisco il rapporto sia arrivato al capolinea, o quasi.