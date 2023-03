Potrebbero esserci delle novità in merito all'omicidio di Hünkar nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Züleyha ingaggerà Sadi, un investigatore privato che avrà l'incarico di scoprire chi sia l'assassino di Hünkar, visto che la polizia non è ancora riuscita a far luce sulla vicenda. Avrà anche il compito di scoprire qualcosa in più sul passato di Behice e ciò che verrà a sapere sul suo conto non sarà per niente rassicurante.

Züleyha ancora sconvolta per la morte di Hünkar

Züleyha soffrirà parecchio per la morte di Hünkar Yaman.

Anche se all'inizio le ha reso la vita impossibile, con il passare del tempo le due sono diventate complici, al punto che la ragazza la considerava come una madre. La morte di Hünkar ha sconvolto tutti, ma la cosa che ferirà di più è che il possibile assassino sia ancora a piede libero. La polizia non è ancora riuscita a trovare la giusta pista e a dargli un nome.

Il pubblico sa benissimo che a uccidere Hünkar è stata Behice e che le donna è stata anche brava a cancellare tutte le prove che potrebbero colpevolizzarla. Per tale motivo proseguirà a condurre la vita di sempre, senza preoccuparsi più di tanto degli eventi in corso.

Sadi, l'investigatore privato pronto a far luce sull'omicidio di Hünkar

Ci sarà una persona che però crederà che Behice possa avere delle colpe, ovvero Züleyha. Per questo motivo contatterà un vecchio amico investigatore, Sadi, e gli chiederà di trovare l'assassino della suocera. Gli rivelerà anche i suoi dubbi: secondo lei l'assassina potrebbe essere Behice.

Il detective lavorerà duramente per fare luce sul caso e seguirà una linea di indagine che molto presto potrebbe portare a dei buoni risultati. Setaccerà tutta Çukurova e interrogherà qualsiasi persona che possa dargli anche il minimo indizio. Interrogherà anche i tassisti e proprio grazie a loro scoprirà che Hünkar è andata alle rovine proprio in taxi.

Il passato raggelante di Behice

Sadi indagherà anche sul passato di Behice e scoprirà che la donna è stata sposata due volte ed entrambi i mariti sono deceduti pochi giorni dopo il matrimonio. All'inizio sembrerà una terribile coincidenza, ma la verità sarà un'altra.

È stata Behice a uccidere entrambi i mariti e, ovviamente, l'ha fatto per entrare in possesso del loro patrimonio. Questa notizia era giunta anche alle orecchie di Hünkar poco prima che morisse perché anche lei voleva saperne di più in merito al passato della donna.

Sadi non avrà nessuna conferma in merito al fatto che Behice possa avere ucciso Hünkar, ma vista la malvagità non è detto che la donna non possa aver ucciso di nuovo. Arrivata a questo punto, Züleyha potrebbe essere vicina a smascherare Behice.