I fan italiani sono sempre più incuriositi dalle trame della soap opera turca Terra Amara. Gli spoiler raccontano che negli episodi in onda dal 13 al 18 marzo 2023, Saniye (Selin Yeninci) cadrà dalle scale a seguito di una discussione con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) avrà un grave incidente stradale, dopo essere stata pagata da Hunkar Yaman (Vahide Perçin) per testimoniare in favore di Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Trame Terra amara, al 18 marzo: Zuleyha accusata di aver fatto cadere Saniye

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 18 marzo, Saniye avrà una rovinosa caduta dalle scale durante un litigio con Zuleyha (Hilal Altınbilek): la governante verrà portata in ospedale priva di sensi e con una ferita alla testa.

Altun sarà considerata la colpevole dell’incidente di Saniye. Gaffur crederà che Saniye sia deceduta: per fortuna l’uomo potrà fare un sospiro di sollievo, quando sua moglie farà ritorno a casa.

Successivamente Zuleyha e Yilmaz (Uğur Güneş) manifesteranno l’intenzione di fuggire insieme. Hunkar invece mostrerà a Hayati la lettera sottratta a Sermin. Quest’ultima non si presenterà al processo del cugino Demir: la donna entrerà in coma a causa di un terribile incidente stradale e dopo essere stata inseguita dagli uomini di Hatip (Mehmet Polat). A questo punto Hunkar spererà che sua nipote Sermin riesca a sopravvivere, per ritrattare l’accusa a Demir. Yilmaz invece augurerà la morte alla parente dei Yaman, per non rivedere Demir a piede libero.

Mujgan tenta di riconquistare Yilmaz, Demir caccia Gaffur e Saniye dalla tenuta

Mujgan (Melike İpek Yalova) tenterà di riconquistare il marito Yilmaz. Behice (Esra Dermancıoğlu) invece scoprirà di avere molti problemi economici, causati dai debiti accumulati dal defunto fratello Behzat (Engin Yüksel). Fekeli (Kerem Alışık) difenderà la signora Hekimoğlu quando verrà importunata da due balordi.

Mujgan quando sarà invitata a rinunciare all’eredità del padre, sarà determinata a estinguere il debito per salvare l’onore della famiglia: la dottoressa ci rimarrà male, nell’istante in cui suo marito Yilmaz avrà un parere opposto al suo.

Finalmente Demir tornerà in libertà grazie alla ritrattazione di Sermin: dopo aver appreso questa notizia, Hatip (Mehmet Polat) vorrà far perdere le sue tracce.

Yaman crederà che sua moglie Zuleyha abbia tentato di scappare con Yilmaz durante la sua assenza: l’uomo rivolgerà le dovute scuse a Altun, quando capirà di essersi sbagliato.

Gulten (Selin Genç) vuoterà il sacco a Yilmaz, rivelandogli di non avergli fatto avere delle lettere scritte da Zuleyha per proteggerli da Demir. A proposito di quest’ultimo, insieme alla madre Hunkar, vorrà indagare sull’incidente di Saniye: a essere sottoposti a un interrogatorio sull’accaduto saranno Gaffur, Gulten, Saniye, Fadik e Nesrin. Quest’ultima verrà accusata da Gulten di aver provocato la caduta di Saniye, per averla urtata accidentalmente. Per concludere Demir caccerà dalla tenuta Gaffur e Saniye: quest’ultima e il marito verranno rassicurati dalla signora Hunkar, che prometterà a entrambi di farli tornare al suo servizio.