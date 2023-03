Tanti i colpi di scena nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara previsti nei prossimi mesi di programmazione su Canale 5. Gli spoiler futuri della soap opera rivelano in particolare che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sprofonderà nella disperazione quando scoprirà che suo figlio Adnan si è ferito gravemente giocando con la pistola di Demir Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz e Zuleyha chiedono il divorzio dai loro coniugi

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi in programma nelle prossime settimane in televisione annunciano brutte notizie per Adnan.

La storyline prenderà piede quando Yilmaz e Zuleyha decideranno di chiedere il divorzio dai rispettivi coniugi. L'ex meccanico informerà Mujgan (Melike İpek Yalova) della sua decisione nel corso di una cena al ranch ma Hekimoglu non sembrerà volerla accettare, tanto da cercare con ogni mezzo di riconquistarlo. Pertanto, i due coniugi daranno vita ad uno scontro così violento che Fikret sarà costretto ad intervenire.

Zuleyha, invece, riceverà una collana con scritto Yaman da Demir. Un dono che sarà rifiutato dalla donna sebbene poi cambi idea per colpa delle pressioni del marito.

Adnan si ferisce giocando con la pistola di Demir

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, in programma prossimamente in tv, Demir (Murat Ünalmış) deciderà di organizzare una cerimonia per la circoncisione di Adnan suscitando il disappunto di Yilmaz (Uğur Güneş).

Proprio quest'ultimo interverrà all'evento dove si libererà di un peso sulla coscienza. Akkaya, infatti, ammetterà pubblicamente di essere il vero padre del bambino. Una situazione che si rivelerà a dir poco incandescente quando i due grandi rivali saranno protagonisti di una fortissima discussione. Ad un certo punto si udirà il rumore sordo di un colpo d'arma da fuoco.

Dopo poco, i fan scopriranno che Adnan si è ferito gravemente giocando con una pistola lasciata incustodita da Demir.

Altun disperata per le condizioni del primogenito

Il bambino verrà di corsa portato in clinica dove le sue condizioni appariranno gravissime. Zuleyha si sentirà disperata temendo che il suo primogenito non possa sopravvivere alle ferite.

Fortunatamente la situazione si risolverà nel migliori dei modi. Adnan, infatti, riuscirà a riprendersi.

Nel frattempo, Zuleyha non si darà pace. La donna vorrà scoprire cos'è successo davvero al suo bambino. Ben presto la protagonista verrà a sapere che il piccolo Adnan ha rischiato di morire per colpa di una negligenza da parte di Demir e del suo ex fidanzato Yilmaz. Pertanto, Altun prenderà una decisione spiazzante riguardo il suo rapporto con i due.