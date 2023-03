Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara previste tra qualche mese su Canale 5. Le trame future segnalano che Ylmaz chiederà il divorzio a Mujgan e lei tenterà il suicidio.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz informa Mujgan di voler chiedere il divorzio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate in onda prossimamente in tv annunciano che Mujgan reagirà male a una decisione del marito.

Tutto inizierà quando Zuleyha sarà portata in carcere per aver cercato di uccidere Demir, reo di averla allontanata dai suoi figli dopo aver scoperto che si vedeva di nascosto con l'ex fidanzato.

Proprio quest'ultimo si recherà in carcere a trovare Altun. Un incontro che sarà spiato da Mujgan, che noterà suo marito profondamente preoccupato per la rivale. La pediatra racconterà a sua zia di quanto è accaduto apparendo pentita di aver raccontato a Demir che sua moglie si incontra con Yilmaz. Un errore che la donna pagherà a caro prezzo dato che suo marito la informerà di voler chiedere il divorzio.

Behice trova Mujgan in una vasca con i polsi feriti

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Mujgan sprofonderà nella disperazione poiché Yilmaz non avrà nessuna intenzione di perdonare il suo gesto. Pertanto, la pediatra penserà di compiere un gesto inconsulto. La giovane si ferirà le vene dei polsi dopo essersi immersa in una vasca piena di acqua calda e aver lasciato una lettera d'addio al padre di suo figlio Kerem Ali.

Hekimoglu intenderà fargli sapere di non poter vivere senza di lui al suo fianco. Ma ecco, che Behice troverà sua nipote all'interno della vasca in condizioni critiche dopo aver trovato la lettera d'addio indirizzata ad Yilmaz. La signora Hekimoglu, a questo punto, deciderà di portare Mujgan in clinica per cercare di strapparla alla morte per dissanguamento.

Sabahattin scopre che la collega ha tentato di togliersi la vita

Sabahattin scoprirà che la sua collega ha tentato di togliersi la vita dopo la richiesta di divorzio da parte d Akkaya. Fortunatamente i medici riusciranno a rimarginare le ferite ai polsi di Mujgan, tanto da essere dimessa il giorno stesso. Una volta a casa, la giovane scoprirà che Behice le ha detto una bugia.

La madre di Kerem Ali scoprirà che Yilmaz era stato arrestato per aver avuto una lite con Demir in tribunale per colpa di Zuleyha invece di recarsi a trovarla in ospedale.

Intanto, Akkaya farà ritorno al ranch dove avrà modo di leggere la lettera della moglie. I due si renderanno protagonisti di un confronto sincero. Alla fine, l'ex meccanico sarà costretto a prendere una decisione definitiva sul suo futuro sentimentale.