Le nuove puntate di Terra Amara vedranno un grande cambiamento nel rapporto tra Zuleyha e Demir in seguito alla morte di Yilmaz. Altun si accorgerà di essersi innamorata del marito, come se l'avesse conosciuto per la prima volta. Tuttavia, per l'ennesima volta, Zuleyha riceverà un'amara delusione. Intanto, durante una colazione come tante, qualcuno busserà alla porta degli Yaman e farà una dichiarazione che spiazzerà Demir. Fikret, invece, si avvicinerà sempre di più a Mujgan, ma il suo comportamento ambiguo farà infuriare Fekeli. Occhio anche a Behice, che sta per essere smascherata riguardo al suo recente delitto.

Terra amara anticipazioni: Fekeli davanti a un bivio con Mujgan

Nelle prossime puntate della soap, lo strano atteggiamento di Fikret renderà nervosa Mujgan, che non saprà come comportarsi.

Ali Rahmet non esiterà a perdere tempo per chiedere spiegazioni sui suoi sentimenti e intenzioni con Müjgan ma Fikret sarà evasivo, non facendo altro che alimentare in dubbi in Mujgan: che cosa sta succedendo davvero?

Demir scopre chi ha ucciso sua madre Hunkar nelle prossime puntate di Terra amara

Una mattina come tante, Züleyha e Demir saranno tranquilli alla villa mentre fanno colazione, ma ecco che un tassista sconvolgerà il precario equilibrio trovato.

L'autista della vettura dirà qualcosa di molto importante a Demir: "So chi ha ucciso tua madre".

L'uomo dichiarerà che a porre fine alla vita della povera Hunkar è stata Behice e la reazione di Demir sconvolgerà tutti i presenti.

Terra amara spoiler: Demir inganna Zuleyha

Continuando con le anticipazioni, vedremo Zuleyha sempre più innamorata di Demir, ma anche consapevole che sta accadendo qualcosa alle sue spalle. Altun ama suo marito, ma sente che non è lo stesso per lui, complice il fatto che spesso non rientra a casa e passa intere notti lontano da lei, senza alcuna spiegazione.

I sospetti di Züleyha saranno ben fondati: Demir continuerà imperterrito a tradirla con Umit, addirittura nella loro casa e nel loro stesso letto. Peccato che la bella sconosciuta arrivata in città abbia un piano ben consolidato volto a distruggere il suo amante.

Behice manipola Mujgan: anticipazioni di Terra amara

Infine, come svelano le anticipazioni di Terra amara Behice, dopo aver perso tutto, disperata e molto spaventata, cercherà di manipolare Mujgan, affinché la aiuti a scappare.

Ora che Demir ha scoperto che è stata proprio Behice a uccidere Hunkar, è pronto a compiere la sua vendetta. Accecato dalla rabbia, Demir cercherà di porre fine alla sua vita ma, per fortuna, l'intervento tempestivo di Sevda, Fekeli e Zuleyha eviterà il peggio, almeno per il momento.