Tanti segreti verranno a galla nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, tra cui quello di Gaffur, che svelerà alla moglie di aver ucciso Hatip e che per tale motivo Behice lo sta ricattando: se non fa quello che gli dice lo denuncerà alla polizia.

Demir tradisce Züleyha

Lentamente Züleyha supererà il lutto per la morte di Yilmaz. Comincerà a riprendersi anche grazie all'aiuto di Demir, che non la lascerà mai un minuto da sola, nonostante il loro matrimonio sia finito, anche se non legalmente.

Proprio per questo motivo Demir cercherà l'affetto e la passione che gli manca altrove, e li troverà tra le braccia di Ümit, con cui passerà anche una notte insieme.

Züleyha vedrà che Demir non sta più dormendo a casa e capirà che probabilmente potrebbe avere un'altra donna, ma Sevda la convincerà a lottare per il suo matrimonio, perché forse capirà che la giovane in realtà prova qualcosa per Demir.

Demir attacca Behice

Demir avrà tanti problemi a cui badare, per esempio il dolore per la morte della madre. A sua insaputa Züleyha ha assunto un investigatore privato che dovrebbe aiutarla a trovare l'assassino di Hünkar. Sadi, questo il nome dell'investigatore, scoprirà che la donna ha preso un taxi per recarsi alle rovine, luogo in cui è stata uccisa. Non resterà che trovare il tassista che l'ha accompagnata per sapere se ha visto qualcosa.

Un tassista si presenterà a Villa Yaman e dirà a Demir di aver accompagnato alle rovine Behice proprio il giorno in cui è stata uccisa Hünkar.

Demir avrà la certezza che la donna abbia ucciso sua madre e senza pensarci due volte si recherà nella piccola villa, luogo in cui vive Behice. Quando quest'ultima lo vedrà scapperà terrorizzata, ma Demir riuscirà a raggiungerla. L'afferrerà al collo e le dirà: "Sei stata tu a uccidere mia madre vero? L'hai uccisa tu!". Sentendo le urla Züleyha, Sevda, Gaffur, Fadik, Gülten e Saniye correranno per provare a far calmare Demir e a separarlo da Behice.

La moglie lo inviterà alla calma, mentre Behice, da sola contro tutti, molto presto potrebbe pagare per ciò che ha fatto.

Il segreto di Gaffur

A proposito di delitti, durante le prossime puntate verrà a galla il nome dell'assassino di Hatip. Verrà fuori quando Saniye vedrà che Gaffur si comporta in maniera molto strana. Dopo varie indagini scoprirà che sta lavorando al fianco di Behice e vorrà capire il perché.

Saniye lo tempesterà di domande e all'inizio Gaffur negherà di essere vicino a Behice, ma alla fine crollerà. Gaffur confesserà di essere il killer di Hatip e che Behice l'ha scoperto, per questo motivo lo sta ricattando e in cambio del silenzio gli sta chiedendo dei favori: se non farà tutto ciò che gli dice andrà dritta a denunciarlo alla polizia. Saniye rimarrà senza parole, non si sarebbe mai aspettata che il marito potesse essere un assassino. Che cosa farà ora?