Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda martedì 14 marzo su Canale5 nella consueta fascia oraria delle 14:10, Hunkar delegherà a Saniye il compito di organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova per dimostrare che la sua famiglia è ancora ricca e potente. Successivamente, la signora Yaman deciderà di vendere alcuni terreni per consegnare una lauta somma di denaro a Sermin per ritrattare la testimonianza contro Demir e salvarlo durante il processo con il pubblico ministero. Intanto, Hatip verrà a conoscenza della vendita dei terreni appartenenti alla famiglia Yaman e farà una proposta molto bassa alla signora Yaman.

Infine, Zuleyha apprenderà che sua suocera intrattiene una relazione sentimentale con Fekeli Ali Rehmet.

Hunkar chiede a Saniye di organizzare la cerimonia di circoncisione

La signora Yaman chiederà a Saniye di organizzare la festa di celebrazione per la circoncisione dei bambini di Cukurova. Inoltre, con questo gesto, Hunkar vorrebbe dimostrare la ricchezza e la potenza della propria famiglia e mettere così a tacere definitivamente le dicerie dei cittadini del paese, secondo i quali la famiglia Yaman non sarebbe più quella di una volta.

La suocera di Zuleyha prenderà anche in considerazionel'idea di vendere alcuni terreni appartenenti alla propria famiglia per poter pagare la lauta somma di denaro chiesta da Sermin per ritrattare la testimonianza che incastra Demir come l'assassino di Cengaver.

Infatti, solo in questo modo il signor Yaman potrà dimostrare la propria innocenza e vincere contro le accuse del pubblico ministero.

Zuleyha scopre che Hunkar ha una relazione con Ali in Terra Amara

Successivamente, Hatip apprenderà che Hunkar vuole vendere i terreni della propria famiglia con urgenza e quindi proporrà alla donna un'offerta molto bassa per accaparrarsi buona parte del tesoro Yaman.

Tuttavia, la mamma di Demir deciderà di declinare la proposta dell'assassino di Cengaver e continuerà a cercare un buon compratore. Fortunatamente, troverà la persona che fa al caso suo in Fekeli che sceglierà di acquistare i beni della donna e rivenderglieli in futuro allo stesso prezzo.

Infine, Altun scoprirà che Hunkar ha una relazione sentimentale con Ali Rahmet.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella precedente puntata di Terra Amara andata in onda lunedì 13 marzo, Hatip ha raccontato a Demir della presunta fuga tra sua moglie e il suo ex fidanzato Yilmaz scatenando la furia dell'uomo dietro le sbarre. Intanto, Sermin si è sfogata con Naciye raccontandole delle minacce ricevute da sua zia. Infine, Hatip ha convinto la nipote di Hunkar ad allearsi per sottrarre tutti i beni della famiglia Yaman.