Martedì 14 marzo 2023 andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con Terra amara, la soap tv ambientata in Turchia.

Hunkar metterà in vendita i terreni di famiglia per racimolare il denaro da dare a Sermin. Quest' ultima Infatti, sarà disposta a scagionare Demir solo dietro un lauto compenso.

Terra amara: Sermin chiede del denaro a Hunkar per scagionare Demir

Anche la puntata in onda il 14 marzo sarà piena di colpi di scena. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Sermin si è alleata con Hatip e Naciye. I tre saranno disposti a tutto pur di mandare in rovina la famiglia Yaman.

Sermin quindi, assetata di vendetta per tutto quello che le hanno fatto zia e cugino, farà la propria mossa.

In particolare Sermin sarà disposta a ritrattare la sua deposizione e quindi a scagionare Demir solo dietro un lauto compenso. Chiederà infatti alla zia Hunkar un milione di lire turche. Si tratta di una somma di denaro che la signora Yaman non ha nelle sue disponibilità, ma che potrebbe ben presto racimolare.

Hunkar mette in vendita dei terreni ma rifiuta l'offerta di Hatip: spoiler Terra amara

Intanto Hunkar cercherà di mettere a tacere le voci secondo le quali la sua famiglia avrà problemi economici. Pertanto, incaricherà Saniye di organizzare una grandiosa festa in occasione della cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova.

In questo modo dimostrerà a tutti che la famiglia Yaman è ancora ricca e potente.

La madre di Demir inoltre, troverà il modo di recuperare il denaro da consegnare a Sermin e salvare quindi il figlio dalla pena capitale. Deciderà infatti di mettere in vendita dei terreni di proprietà della famiglia Yaman.

Hunkar è all'oscuro che Hatip aveva previsto questa mossa e non vedrà l'ora di mettere le mani sulle proprietà degli Yaman.

L'uomo farà un'offerta a Hunkar ma la donna la rifiuterà, ritenendola troppo bassa.

Terra amara, trame prossime puntate: Hunkar vende a Fekeli

In Terra Amara, il rifiuto di Hunkar sarà un brutto colpo per Hatip che già si vedeva come il nuovo padrone di Cukurova.

Dando uno sguardo alle trame successive, si viene a sapere che la signora Yaman deciderà di vendere i terreni a Fekeli.

L'uomo, oltre a farle una generosa offerta, le prometterà pure di ridarle indietro i terreni nel momento in cui la donna avrà il denaro necessario per ricomprarli. Quindi, grazie a Fekeli, Hunkar riuscirà a racimolare i soldi per pagare Sermin.