Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 3 al 9 aprile sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato rivelano che Sermin Yaman e Hatip Tellidere finiranno in carcere con l'accusa di adulterio. Demir e Yilmaz Akkaya, invece, diventeranno vicini di casa.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz si scontra con Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate italiane svelano che Yilmaz scoprirà che Fekeli (Kerem Alisik) e Hunkar si erano messi d'accordo sulla compravendita di un terreno. L'uomo così avrà un brutto confronto con il padrino per poi convincere Mujgan a trasferirsi nella vecchia casa di Sermin.

Demir scoprirà che sua madre ha venduto alcuni terreni a Fekeli e riacquistati da lei stesso allo medesimo prezzo. La matrona a questo punto si troverà costretta a raccontare a suo figlio di aver avuto una relazione con Ali Rahmet. Pertanto, il ricco imprenditore deciderà di non vedere i terreni di famiglia per aumentare il capitale necessario per finanziarie il progetto dell'impianto combinato. Zuleyha (Hilal Altınbilek) porterà a Mujgan un piatto tipico di Adana. La dottoressa ricambierà il gesto con la pietanza preferita di Yilmaz.

La famiglia Yaman non vuole Mujgan e Yilmaz come vicini

Nelle puntate 3-9 aprile di Terra amara, Mujgan proporrà a Behice di abbandonare la tenuta di Fekeli e trasferirsi nella sua nuova abitazione accanto alla famiglia Yaman.

Ma la donna si rifiuterà la proposta della nipote per rimanere accanto ad Ali Rahmet.

Intanto, la famiglia Yaman non apparirà entusiasta di avere come vicini Yilmaz e Mujgan. Behice si avvicinerà sempre di più a Fekeli triste per il trasloco del figlioccio. Julide e Sabahattin, invece, parteciperanno alla cena organizzata dalla dottoressa Hekimoglu e suo marito.

Un banchetto che sarà spiato da Zuleyha, la quale piangerà lacrime amare.

Sermin e Hatip arrestati per adulterio

Sermin e Hatip verranno colti in flagranza di adulterio e per questo finiranno in prigione dopo la spiata di Naciye. Yilmaz, invece, costringerà Demir a vendere le quote societaria ai tedeschi per diventare un imprenditore noto all'estero.

Sermin scoprirà che Hunkar e Fekeli sono amanti da una rivelazione di una compagna di cella. Una volta tornata in libertà, la moglie di Sabahattin organizzerà la sua terribile vendetta. La donna scatterà delle foto compromettenti alla coppia dopo averli pedinati. Hatip, invece, dimostrerà di non avere le idee chiare in amore. L'uomo sarà diviso tra la moglie Naciye e Sermin. Infine Sabahattin farà perdere le proprie tracce dopo aver dato le dimissioni dall'ospedale a causa dello scandalo provocato dalla moglie.