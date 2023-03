Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne in programma il 29 marzo su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende dei protagonisti del trono over e classico.

Spazio in primis alle novità di Armando, che in questo nuovo appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi deciderà di dare una svolta importante al suo percorso in studio.

Occhi puntati poi su Nicole: la tronista si ritroverà alle prese con nuove esterne che avranno delle conseguenze inattese.

Nuova dama per Armando Incarnato: anticipazioni Uomini e donne 29 marzo

Le anticipazioni su Uomini e donne di mercoledì 29 marzo 2023 rivelano che si parlerà di Armando, dato che per il cavaliere napoletano arriverà il momento di voltare pagina.

Dopo che da diverse settimane non riesce a trovare una dama in grado di conquistarlo fino in fondo, per Armando arriverà una nuova dama in studio.

Trattasi di una donna che ha chiamato la redazione del talk show perché interessata ad approfondire la frequentazione con il cavaliere napoletano, che in questi anni l'ha colpita particolarmente tra i vari volti del parterre over.

Armando deciderà di conoscere la nuova dama che è arrivata in studio per lui: i due saranno protagonisti di un ballo e non si esclude che il cavaliere possa invitarla a cena anche fuori dallo studio del talk show.

Armando volta pagina: anticipazioni Uomini e donne del 29 marzo

Per il cavaliere napoletano è giunto il momento della svolta finale a Uomini e donne? Riuscirà questa nuova dama a farlo capitolare?

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, le anticipazioni del 29 marzo rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende del trono classico.

L'attenzione sarà concentrata su Nicole, la nuova tronista che sta portando avanti il suo percorso con i vari pretendenti che in queste settimane sono arrivati in studio per lei.

La tronista è stata protagonista di un'esterna con Andrea: tra i due è scattato un bacio, che in studio ha lasciato amareggiato l'altro pretendente.

Riccardo assente in studio, Nicole delude Carlo: anticipazioni Uomini e donne del 29 marzo 2023

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Carlo si presenterà in trasmissione felice, ma quando assisterà alle immagini dell'esterna tra Nicole e Andrea non potrà nascondere la sua delusione.

A colpire in questa nuova puntata del talk show sarà anche l'assenza di Riccardo Guarnieri: il cavaliere pugliese non sarà presente in studio e al momento non si conoscono né i motivi dettagliati né se verrà fatta chiarezza nel corso della trasmissione.