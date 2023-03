La soap opera turca Terra Amara continua a stupire i telespettatori di Canale 5. Gli spoiler degli episodi in onda dal 3 al 9 aprile 2023 raccontano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) affronterà il rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dicendogli che si vendicherà di lui. Sermin Yaman e Hatip Tellidere invece verranno arrestati.

Anticipazioni Terra amara, al 9 aprile: Gaffur accusa Cetin di essere il responsabile di un furto

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 3 a domenica 9 aprile, Behice (Esra Dermancıoğlu) inviterà Fekeli (Kerem Alışık) a spostare sia la sua attività sia la famiglia in un quartiere di Istanbul.

A interromperli sarà Hunkar (Vahide Perçin), ma lo farà in maniera tranquilla, senza scatenare l'ennesima lite.

Sabahattin (Turgay Aydın) ascolterà uno sfogo di Zuleyha (Hilal Altinbilek). Yilmaz e Mujgan (Melike İpek Yalova) intanto progetteranno il loro futuro.

Saniye (Selin Yeninci) si convincerà che suo marito Gaffur (Bülent Polat) sia affranto per essere rimasto senza lavoro. In realtà avrà altro a cui pensare: vendere tutto l’oro in suo possesso e pagare i debiti ad Hatip. Successivamente Saniye farà sapere a Hunkar della tresca clandestina tra Sermin e Hatip. Intanto quando la governante si renderà conto che a casa sua è sparito tutto l'oro, suo marito Gaffur punterà il dito contro Cetin (Aras Şenol), che verrà difeso da Yilmaz.

Demir cade nella trappola di Yilmaz, Zuleyha in lacrime

Demir si confiderà con Zuleyha dopo aver incontrato i nuovi soci tedeschi, deludendo così la madre Hunkar. Durante una cena, proprio dai soci, ha scoperto che Yilmaz l'ha ingannato in un affare, per questo prometterà di fargliela pagare.

Hatip apprenderà che Fekeli e Hunkar hanno stretto un accordo di compravendita per un terreno.

Sapendo questa notizia, dopo aver litigato con il suo padrino, anche Yilmaz vorrà trasferirsi con Mujgan nella casa acquistata da Sermin. Demir scoprirà che la madre ha riacquistato i terreni che aveva venduto a Fekeli. La donna non potrà far altro che confermare e in più farà sapere al figlio della sua relazione passata con Ali Rahmet.

Zuleyha darà il benvenuto alla tenuta a Mujgan: quest’ultima inviterà la zia Behice a trasferirsi nella sua nuova casa, ma riceverà un netto rifiuto. A proposito della signora Hekimoğlu, cercherà di consolare Fekeli. Zuleyha scoppierà a piangere quando assisterà a una cena di Yilmaz e Mujgan organizzata nel loro giardino: quest’ultima e il marito ospiteranno Sabahattin e Julide (Alayça Öztürk).

Naciye denuncia Sermin e Hatip, Sabahattin sparisce

Naciye (Şirin Öten) denuncerà Sermin e Hatip per adulterio. Dopo essere stati sorpresi in flagrante, i due amanti finiranno dietro le sbarre. Durante la detenzione, grazie a una sua compagna di cella, Sermin scoprirà degli incontri segreti tra Hunkar e Fekeli.

La donna sarà decisa a vendicarsi della zia non appena tornerà in libertà. Appena fuori non perderà tempo per fotografare Fekeli e Hunkar insieme.

Demir si vedrà costretto a vendere le quote della società ai soci tedeschi a causa di Yilmaz. Hatip da una parte cercherà di farsi perdonare dalla moglie, invece dall’altra Hatip assicurerà a Sermin di sposarla. A proposito di quest’ultima, Sabahattin farà perdere le sue tracce dopo essersi licenziato: il medico si allontanerà anche da Julide.