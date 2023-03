Drammatici momenti accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Demir Yaman sarà preda di una furia incontrollata quando vedrà un filmato dove sua moglie Zuleyha si vede con Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan filma l'incontro tra Zuleyha e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione svelano che Demir crederà di essere stato tradito da sua moglie.

Tutto inizierà quando Mujgan (Melike İpek Yalova) spierà un confronto tra Zuleyha e Yilmaz nei pressi di un capanno abbandonato appartenuto alla famiglia. L'ex meccanico avrà intenzione di rivelare all'ex fidanzata di aver ucciso Ercument (Rüzgar Aksoy) per difendere la povera Gulten oggetto dei suoi abusi. Purtroppo la pediatra fraintenderà tutta la situazione, tanto da convincersi che tra i due ci sia una relazione extraconiugale. Mujgan arrabbiata filmerà Zuleyha e Yilmaz mentre si stanno abbracciando per poi inviare il video a Demir. La pediatra vorrà dimostrare di non essere una pazza visionaria sostenendo che i due sono amanti da ormai molti mesi.

Demir crede che sua moglie l'abbia tradito dopo aver visto il filmato

Nelle puntate turche di Terra amara, Demir ordinerà un proiettore per vedere il filmato giunto in forma anonima alla tenuta. Nel frattempo, tutti gli abitanti della fattoria Yaman si accingeranno a festeggiare il fidanzamento ufficiale tra Gulten e Cetin. Un clima di festa che non contagerà Demir, il quale rimarrà pietrificato quando vedrà sua moglie tra le braccia di Yilmaz.

Pertanto, il ricco imprenditore andrà letteralmente in escandescenze accusando sua moglie di tradimento. Non contento, il giovane Yaman farà salire Zuleyha su di un auto per dirigersi verso una destinazione ignota.

Hunkar crede che suo figlio possa uccidere Zuleyha

Mujgan si renderà conto di aver messo Zuleyha nei guai quando noterà Demir accecato dall'odio.

Anche Hunkar crederà che suo figlio possa arrivare a uccidere sua moglie. Pertanto, la matrona in preda alla disperazione chiamerà Fekeli per chiedergli aiuto. Tutti quanti avranno il proposito di fermare la furia assassina di Demir. Una corsa contro il tempo che terrà tutti quanti in apprensione per la sorte di Zuleyha e che avrà drammatiche conseguenze nel corso delle vicende ambientate a Cukurova.

In attesa di vedere come evolverà questa story-line si ricorda che lo sceneggiato turco è in onda da lunedì alla domenica su Canale 5.