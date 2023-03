Guai in vista per Gaffur nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo averlo tenuto segreto per molto tempo, dirà a Demir che è stato lui a uccidere Hatip. Gaffur l'ha fatto involontariamente, ma a Demir questo non basterà per provare a placare la sua ira contro il dipendente. Lo picchierà furiosamente e gli risparmierà la morte solo per il bene di Saniye e la piccola Üzüm.

Verrà alla luce il segreto di Gaffur

Nelle prossime puntate verrà alla luce un segreto che Gaffur ha tenuto custodito per molto tempo. Solo due persone sono a conoscenza di questo segreto, una di queste è Behice, che ha iniziato a ricattarlo chiedendogli di eseguire ogni suo ordine, altrimenti l'avrebbe segnalato alle autorità.

Ma qual è questo segreto che riguarda Gaffur? Si tratta dell'omicidio di Hatip, infatti è stato lui a porre fine alla sua vita.

Demir, però, scoprirà che Gaffur sta lavorando per Behice e andrà su tutte le furie. Non gli risparmierà la sua cattiveria, infatti Demir prenderà a pugni Gaffur davanti a tutti.

Saniye scopre la verità sull'omicidio di Hatip

Saniye noterà che nel marito c'è qualcosa che non va, così l'affronterà e gli chiederà cosa sta succedendo. Lui le rivelerà di aver ucciso Hatip, purtroppo involontariamente, ma l'ha fatto. È stata tutta una questione di soldi, che ha portato i due a scontrarsi e la lite è finita in tragedia.

L'unica persona che ha assistito alla scena è stata Sermin ed è stata lei a dire a Behice ciò che è successo, consegnandole una lettera che Gaffur aveva scritto ad Hatip.

Per questo motivo Behice ha iniziato a ricattare Gaffur.

Demir una furia contro Gaffur

Saputa la verità Saniye inizierà a preoccuparsi e temerà che Gaffur possa finire in prigione, così consiglierà al marito di raccontare la cosa a Demir, per far sì che possa intercedere per loro. La coppia deciderà di rivelare insieme la vicenda al capo e lui sarà fuori di sé.

Punterà il dito contro Gaffur per non avergli raccontato la verità prima e non gli piacerà nemmeno il fatto che si sia rivelato un uomo a cui interessano solo i soldi.

Questo incontro tra i tre si svolgerà in una stalla, così Demir chiederà cortesemente a Saniye di uscire fuori e di lasciarli da soli. Più che una chiacchierata, si rivelerà una lite, perché Demir picchierà furiosamente Gaffur.

Lui proverà a chiedergli scusa, ma non ci sarà verso.

Demir sarà quasi sul punto di ucciderlo, gli risparmierà la morte, e non lo denuncerà alla polizia, solamente per la stima e il bene che prova nei confronti di Saniye e della piccola Üzüm. Se non fosse stato per la sua famiglia, sicuramente gli avrebbe dato una lezione e l'avrebbe ucciso con le sue stesse mani.