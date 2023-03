Behice ricatterà Gaffur nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Quando Demir, però, si renderà conto che il suo braccio destro sta facendo dei lavori per lei, non la prenderà tanto bene. Dalla rabbia prenderà Gaffur a pugni, e vorrà che Müjgan e Behice lascino la piccola villa al più presto.

Behice scopre dove Yilmaz ha nascosto i suoi soldi

Nelle prossime puntate Behice sarà veramente brava a complicarsi l'esistenza. Dopo aver appreso che Yilmaz non ha lasciato dei soldi in eredità, andrà fuori di testa. Si verrà a sapere che il giovane ha venduto i suoi averi prima di morire e ha nascosto il ricavato della vendita in un luogo misterioso.

Dopo che Züleyha donerà un vecchio terreno di Yilmaz all'agenzia governativa, destinato alla costruzione di un campo per i minori di Çukurova, inizieranno i lavori e proprio durante gli scavi verrà alla luce che Yilmaz ha nascosto la sua eredità all'interno di alcune lattine da lui sotterrate.

Behice vorrebbe scappare con i soldi di Yilmaz

Behice urlerà che i soldi sono i suoi, ma Gaffur e le autorità le diranno che ormai il denaro appartiene all'agenzia governativa. Behice non riuscirà a crederci e quando tornerà nella piccola villa, per sfogare la sua rabbia, insulterà Saniye, Gülten, e Fadik.

A quanto pare però non le basterà, correrà da Züleyha perché si convincerà che la ragazza abbia donato il terreno proprio perché sapeva che Yilmaz avesse sepolto i soldi lì.

In villa, però, non troverà Züleyha, ma Sevda.

È lite tra Sevda e Behice

Sevda proverà a calmare Behice, ma senza successo e quest'ultima non esiterà a insultarla chiamandola "la spazzatura di Adnan Yaman". Sevda le risponderà con uno schiaffo, da lì inizierà una lite che si interromperà solo con l'arrivo di Züleyha.

Behice la guarderà dicendole: "Non ti permetterò di prendere l'eredità di Kerem Ali".

Züleyha non riuscirà a credere alle sue orecchie, così caccerà la donna dalla tenuta.

Demir prende a pugni Gaffur

Behice, nel mentre, ricatterà Gaffur. Farà tutto questo perché ha scoperto che Gaffur ha ucciso Hatip: se non farà quello che gli dice, lo denuncerà immediatamente alle autorità. In un primo momento Gaffur si tirerà indietro, ma la paura prenderà il sopravento, così finirà per cedere al ricatto.

Durante una mattinata dovrà sbrigare delle faccende per lei, ma verrà sorpreso da Demir che si scaglierà contro di lui. "Di chi è quella spazzatura", gli domanderà Demir, ma Gaffur si farà prendere dal panico e non gli dirà nulla. Demir capirà cosa c'è dietro: darà un pugno in pieno volto a Gaffur e con fare arrabbiato andrà a parlare con Müjgan e Behice, perché vorrà che le due se ne vadano al più presto dalla piccola villa.