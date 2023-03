La soap opera turca Terra Amara continua a essere ricca di intrighi e ricatti. Nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) farà il possibile per impedire all’ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) di sposare Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), il nuovo Pubblico Ministero di Adana.

La donna per ostacolare la felicità del medico lo metterà in una bruttissima posizione, poiché dopo un loro litigio lo denuncerà con l’accusa di averla picchiata: ovviamente si tratterà di uno strategemma, visto che Sermin si farà del male da sola.

Trame turche, Terra amara: Sermin fa credere a Julide di non aver smesso di amare Sabahattin

Nei nuovi episodi della telenovela, Sabahattin riuscirà finalmente a divorziare dalla moglie Sermin. Non appena sarà libero di potersi vivere la storia d’amore con Julide, Sabahattin la sorprenderà facendole una romantica proposta di matrimonio. La dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) faranno dei salti di gioia per la coppia.

A complicare la situazione ci penserà Sermin, nell’istante in cui vedrà l’ex marito indossare un anello di fidanzamento: in preda alla furia la parente degli Yaman prometterà al medico di fargliela pagare al più presto possibile. Sermin dopo essersi presentata all’ufficio di Julide senza alcun preavviso, tra le lacrime le farà credere di non riuscire ad accettare che Sabahattin stia per convolare a nozze con lei: la donna porterà avanti la sua messinscena, fingendo di non aver smesso di amare il medico.

Julide mette fine alla storia con il dottor Arcan, Sermin denuncia l’ex marito

Sermin continuerà a prendersi gioco di Julide, dicendole che a soffrire di più è soprattutto la figlia Betul (İlayda Çevik): il nuovo Pubblico Ministero di Adana verrà a conoscenza del fatto che la giovane ragazza non ha accettato la separazione dei genitori.

Yalçınkaya assalita dai sensi di colpa per aver rovinato una famiglia metterà fine alla relazione con Arcan, restituendogli l’anello che le ha regalato. Quest’ultimo dopo che la sua amata gli dirà di non volerlo più vedere, non perderà tempo per affrontare Sermin per ricevere le dovute spiegazioni sul suo atteggiamento. Sabahattin costringerà l’ex moglie a chiedere scusa a Julide, e a dirle di averle detto delle bugie con l’obiettivo di farli lasciare.

Sermin si colpirà in testa con un posacenere di marmo provocandosi una lesione alla fronte, dopo aver cacciato Arcan in un brusco modo dalla sua abitazione. Successivamente la donna metterà in atto il suo diabolico piano, visto che si recherà al comando di polizia e accuserà l’ex marito di averla aggredita.