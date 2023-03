Federico Nicotera ha fatto la sua scelta finale a Uomini e donne. Martedì 7 marzo, nel corso della registrazione che si è tenuta presso gli studi Elios di Roma, il giovane tronista ha svelato il nome della ragazza con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio televisivo Mediaset.

I colpi di scena non sono mancati e: a svelare i retroscena su quanto è accaduto in studio, ci ha pensato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina social.

Chi ha scelto Federico a Uomini e donne: retroscena registrazione del 7 marzo

Nel dettaglio, durante questa registrazione di Uomini e donne del 7 marzo 2023, il tronista Federico ha svelato il nome della sua scelta finale.

Ad avere la meglio al rush conclusivo di questo percorso è stata Carola, la quale è riuscita a "battere" la rivale Alice.

Ma come si è svolta la scelta finale in studio? A svelare i retroscena su quanto è accaduto nel corso del pomeriggio di oggi è stato Lorenzo Pugnaloni, il quale ha fatto sapere che il tronista romano ha ricevuto una sorpresa speciale in studio.

'Carola ha scoperto la scelta tramite un orsacchiotto', retroscena sulla scelta di Federico a U&D

Alla registrazione della scelta, infatti, sono arrivate anche la mamma e la sorella del tronista, che sono scese dedicandogli una lettera in video.

L'atmosfera in studio, come svelato da Pugnaloni, è stata particolarmente bella e il tronista ha svelato il "verdetto finale" a Carola in un modo del tutto originale.

"Federico ha portato degli orsacchiotti di peluche e tramite delle scritte ha detto a Carola che lei era la sua scelta", ha svelato l'esperto di gossip sui social.

Grande amarezza da parte dell'altra pretendente Alice, che ha dovuto fare i conti con un sostanziale rifiuto da parte del tronista romano.

Alice in lacrime alla scelta: retroscena U&D riprese del 7 marzo

La corteggiatrice, nel corso delle riprese di questo pomeriggio, ha ammesso che si aspettava di non essere lei la scelta finale.

Del resto, già nel corso delle ultime registrazioni di questa stagione, Alice non aveva nascosto i dubbi, sostenendo di essere scettica sul fatto che il tronista avesse coronato con lei questo sogno d'amore.

"Le tremava la voce dal pianto", ha svelato Pugnaloni confermando così che la reazione di Alice non è stata delle migliori e non ha trattenuto le lacrime in studio.

Tuttavia, nel momento dei saluti finali, Alice ha comunque deciso di salutare per un'ultima volta Federico Nicotera e ha salutato anche la "padrona di casa" del talk show, Maria De Filippi, che le aveva offerto anche un posto di lavoro nella sua casa di produzione, dopo aver saputo che era stata licenziata.