Guai in vista per Hünkar nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Con il figlio in carcere, la donna dovrà affrontare un sacco di problemi, tra cui quelli economici. Infatti l'unico modo per far uscire Demir dalla prigione sarà far testimoniare Sermin durante il processo, infatti lei è l'unica testimone oculare del delitto di Çengaver e sa che a ucciderlo è stato Hatip. La donna, però, non farà nulla gratis e chiederà in cambio a Hünkar una grossa somma di denaro, ma quest'ultima si ritroverà con i conti bancari bloccati.

La richiesta di Sermin

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Hünkar sarà nei guai. L'arresto di Demir con l'accusa dell'omicidio di Çengaver porterà diversi problemi in famiglia, tra cui il blocco dei conti in banca. Così la donna si vedrà costretta a vendere la sua terra per farlo uscire di prigione, in quanto Sermin le chiederà del denaro per annullare le accuse contro Demir. Sermin, infatti, è l'unica testimone dell'omicidio di Çengaver e sa che a ucciderlo è stato Hatip.

Hünkar dovrà procurarsi del denaro e il miglior offerente per la vendita della sua terra sarà proprio Hatip. L'uomo la umilierà, per questo motivo mamma Yaman non gli cederà più nulla, ma venderà il tutto a un'altra persona, anche se le darà meno soldi.

Dover aver avuto il denaro, lo depositerà in banca sul conto di Sermin.

Demir resta in carcere

Il processo di Demir procederà, ma Sermin non testimonierà a suo favore. Hünkar capirà che l'ha tradita ed è scappata con i soldi. Le accuse contro Demir non cambieranno, così il giudice deciderà di mandarlo nuovamente in carcere per proseguire a scontare la sua pena, e lo farà davanti a una disperata Hünkar.

Mentre Demir sarà in prigione, Yilmaz proverà ad avvicinarsi a Züleyha, La ragazza, però, sarà sempre sorvegliata a vista a villa Yaman, addirittura arriverà una nuova domestica a prendersi cura di lei, Nesrin. Züleyha sarà frustrata e ne parlerà con Saniye, ma le due donne inizieranno a litigare e quest'ultima cadrà dalle scale.

Gaffur la porterà urgentemente in ospedale.

Behice innamorata di Fekeli

Intanto Behice, la zia di Müjgan, continuerà a soggiornare a casa di Fekeli. Da quando arriverà in città, infatti, la donna nutrirà un certo interesse per l'uomo, inconsapevole del fatto che quest'ultimo abbia una relazione clandestina con Hünkar.

Fekeli non si renderà minimamente conto che la donna provi qualcosa per lui, per questo motivo si mostrerà molto gentile e disponibile nei suoi confronti, anche quando la donna si ritroverà costretta ad andare in città. Lui si renderà subito disponibile ad accompagnarla ad Adana e la esorterà a visitare la città, ma l'uomo non potrà immaginare che le intenzioni della donna andranno oltre la semplice amicizia.