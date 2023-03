Drammatici colpi di scena avrano luogo in occasione delle prossime puntate di Terra Amara, che il pubblico avrà modo di seguire prossimamente su Canale 5. Le trame dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano che Mujgan Hekimoglu e Yilmaz Akkaya perderanno la vita, così come Hunkar Yaman. La madre di Demir verrà uccisa Behice.

Terra amara, anticipazioni: Hünkar esce di scena

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti i prossimi appuntamenti previsti su Canale 5, annunciano l'uscita di scena di molti personaggi che hanno fatto la fortuna dello sceneggiato turco di Canale 5.

Nella terza stagione si verificheranno diversi lutti che sconvolgeranno Cukurova. La prima a uscire di scena sarà Hünkar Yaman interpretata dall'attrice Vahide Percin. La signora Yaman morirà per mano di Behice, la quale la pugnalerà dopo aver scoperto che Hunkar sa del suo passato scabroso. Poco tempo dopo Demir troverà il corpo della madre tra le sterpaglie, mandandolo nella totale disperazione. Anche Fekeli piangerà la morte di Hunkar [VIDEO] con la quale avevano progettato di convolare a nozze.

Yilmaz muore dopo un incidente automobilistico

Nella terza stagione di Terra amara i telespettatori dovranno dire addio a un altro dei suoi protagonisti. Yilmaz Akkaya uscirà di scena a causa delle gravi conseguenze riportate dopo un incidente automobilistico.

L'ex meccanico perdendo il controllo dell'autovettura con la quale si stava dirigendo a tutta velocità in ospedale per sincerarsi delle condizioni di suo figlio Kerem Ali, vittima di un incidente. Ricoverato in ospedale, il giovane farà in tempo a dire addio a tutte le persone alla quale ha voluto bene come Fekeli, Mujgan (Melike İpek Yalova), Zuleyha (Hilal Altınbilek) e perfino Demir, con il quale aveva sotterrato l'ascia di guerra da poco tempo.

Behice si suicida, Mujgan muore in un incidente aereo

Destino atroce anche per Mujgan e sua zia Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu). La dottoressa di Cukurova uscirà di scena in modo tragico, morendo in un disastro aereo dopo che aveva deciso di trasferirsi a Istanbul per iniziare una nuova vita. L'aeroplano, però, si schianterà al suolo.

Behice, invece, si togliersi la vita come suo fratello Bezhat. La signora Hekimoglu si getterà da un dirupo per sfuggire all'arresto a causa dell'omicidio di Hunkar. Si getterà dal dirupo davanti agli occhi di Demir, Sermin, Fikret, Mujgan, Fekeli e Zuleyha.