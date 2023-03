Sono appena terminate le riprese di un nuovo appuntamento con Uomini & Donne. Martedì 7 marzo il cast è tornato in studio per registrare una puntata attesa dal pubblico. Dopo la delusione per le anticipazioni del 6 marzo, oggi i fan possono sorridere: Federico ha fatto la sua scelta e ha concluso l'avventura iniziata a settembre sulla poltrona rossa. Lorenzo Pugnaloni sta usando i social network per aggiornare i curiosi su come si è svolta la registrazione odierna, soprattutto su come hanno reagito Alice e Carola alla decisione del loro "tronista del cuore".

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

L'assenza di Federico alle riprese di U&D del 6 marzo aveva fatto storcere il naso a molti fan: quasi tutti erano certi che il tronista avrebbe scelto nel corso della prima delle due registrazioni previste per questa settimana, ma così non è stato.

Nicotera non era presente alla registrazione (così come le sue corteggiatrici) e nessuno ha mai fatto accenno al suo percorso o a quando avrebbe comunicato la sua decisione finale.

L'ipotesi più gettonata tra gli spettatori è stata quella che Maria e la redazione abbiano voluto spiazzare tutti rimandando di 24 ore uno dei momenti più attesi di quest'edizione: il fidanzamento del protagonista del Trono Classico con una tra Carola e Alice.

L'epilogo dell'avventura a U&D

I rinvii della scelta di Federico, però, non sarebbero dipesi da lui. In un'intervista che è stata pubblicata su Witty Tv il 6 marzo il tronista di U&D ha ribadito di essere pronto a fare il nome della ragazza con la quale vorrebbe fare coppia lontano dai riflettori.

Queste dichiarazioni risalgono a più di due settimane fa (c'è stato uno stop alle riprese di circa 10 giorni nel rispetto del lutto che ha colpito la padrona di casa con la mrote di Maurizio Costanzo), quindi i fan escludono che sia stato Nicotera a chiedere alla redazione altro tempo per riflettere.

Oggi, martedì 7 marzo, Maria De Filippi ha condotto una registrazione che il pubblico di Canale 5 potrà vedere a breve: dopo mille ipotesi, incertezze e ripensamenti, nel pomeriggio Federico ha fatto la sua scelta.

Il percorso che il tronista ha intrapreso sei mesi fa è terminato: d'ora in poi il Trono Classico avrà come protagonisti solo Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè.

Il lieto fine dei giovani di U&D

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi di U&D riguardano principalmente Federico e quello che è accaduto quando si è confrontato con le sue corteggiatrici per l'ultima volta.

Nicotera ha scelto con la consapevolezza che entrambe le corteggiatrici siano innamorate di lui (l'hanno dichiarato nelle puntate che sono andate in onda in questi giorni su Canale 5), quindi ha seguito il cuore con la certezza che avrebbe ricevuto un "sì" come risposta.

La preferenza finale di Federico è ricaduta su Carola. Delusione invece per Alice, che è stata rifiutata dopo una lunga frequentazione. La giovane, però, può consolarsi con la proposta di lavoro che Maria De Filippi le ha fatto un po' di tempo fa quando ha saputo che era stata licenziata. Qualora decidesse di trasferirsi a Roma, Barisciani potrebbe entrare a far parte dell'azienda di Maria De Filippi.