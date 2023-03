L'attesa dei fan di Uomini & Donne è finita: lunedì 6 marzo sono ricominciate le registrazioni e, di conseguenza, sono tornate anche le anticipazioni. Il cast del dating-show, dunque, oggi ha partecipato ad una nuova puntata che sarà trasmessa in tv a breve: tra i temi sono stati affrontati in studio, ci sono gli aggiornamenti sulle conoscenze di dame e cavalieri e il rinvio della fine del percorso di Federico Nicotera. Dopo mesi di esterne, dubbi e ripensamenti, il tronista romano non ha fatto la sua scelta tra Carola e Alice.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Dopo una settimana di stop sono ripartite le registrazioni di U&D. Lunedì 6 marzo, infatti, Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata del suo format.

Nel pomeriggio, infatti, uno degli storici protagonisti del Trono Classico avrebbe dovuto portare a termine la sua ricerca dell'anima gemella: il blogger Pugnaloni, però, fa sapere che Federico Nicotera non ha fatto la sua scelta.

Il ragazzo che dallo scorso settembre sta cercando l'amore davanti alle telecamere, dunque, in queste ore ha comunicato l'ennesimo rinvio della sua decisione finale.

Le corteggiatrici che per mesi hanno cercato di conquistare il cuore del bel romano, sono: Alice Barisciani (timida e riservata) e Carola Carpanelli (sicura di sé e a tratti un po' capricciosa).

L'avventura sulla poltrona rossa di U&D

La scelta di Federico era prevista lo scorso lunedì male registrazioni sono state rimandate di una settimana.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni sta usando i social network per raccontare a fan e curiosi cosa è accaduto in studio nelle ultime ore: l'attenzione di tutti gli spettatori è per la decisione che Nicotera avrebbe dovuto prendere dopo un lungo periodo di incertezze, passi indietro e dichiarazioni importanti.

Nell'ultima puntata alla quale il tronista ha partecipato prima della pausa, infatti, sia Alice che Carola hanno detto di essere innamorate di lui: le corteggiatrici hanno voluto giocarsi il tutto per tutto rendendo pubblico il sentimento che provano per il giovane col quale sono uscite in esterna per tanti mesi.

L'ingegnere aeronautico, invece, è riuscito nell'intento di non far capire prima del dovuto se la sua preferenza era per Barisciani o per Carpanelli, tenendo entrambe sulle spine fino all'ultimo momento.

Le teorie prima del ritorno a U&D

Qualche ora prima che iniziasse la registrazione odierna di U&D, i siti di Gossip hanno riportato la notizia che il nonno di Nicotera ha ricominciato a seguire alcune fanpage di Carola su Instagram (le aveva rimosse qualche settimana fa, facendo pensare che la preferenza del nipote fosse per Alice).

Secondo i fan, dunque, questo gesto potrebbe aver anticipato la scelta che tutto il pubblico del dating-show aspetta con ansia da mesi.

Federico è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del Trono Classico 2022/2023: il romano è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle tante puntate alle quali ha partecipato, e l'ha fatto dando vita ad un percorso sincero ed emozionante al fianco di due ragazze realmente interessate a lui.

Il 6 marzo, però, l'avventura del tronista non si è conclusa: neppure in questo caso, infatti, Nicotera ha lasciato il programma con una tra Carola e Alice.