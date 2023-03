Oggi, domenica 26 marzo, è stata registrata una nuova puntata di U&D: a neppure 24 ore di distanza dall'ultima volta, il cast si è ritrovato all'interno degli Elios per dare vita ad un appuntamento che sarà trasmesso su Canale 5 la prossima settimana (le riprese con in pari con la messa in onda). Gemma e Silvio ancora protagonisti dopo il "siparietto" di ieri: la dama ha reagito male alla decisione del cavaliere di voler conoscere anche altre persone, ma oggi non ha potuto fare nulla di fronte alla sua uscita di scena definitiva. Novità anche sui ragazzi del Trono Classico: Lavinia ha annunciato che nella prossima registrazione farà la sua scelta tra Campoli e Corvino.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Gli spoiler delle prime riprese settimanali di U&D, hanno spiazzato i fan sotto diversi punti di vista: per quanto riguarda il Trono Over, ad esempio, ha stupito l'assenza di Riccardo in studio per la seconda settimana consecutiva.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha sottolineato che Guarnieri non ha partecipato alle ultime due registrazioni del dating-show e nessuno ha mai spiegato il perché. I fan hanno iniziato a fantasticare su cosa potrebbe essere successo al cavaliere, e una delle ipotesi più gettonate è quella che abbia detto addio al programma senza salutare, ovvero da un giorno all'altro.

Oggi, 26 marzo, chi era agli Elios conferma che l'ex di Ida Platano non figurava tra gli uomini del parterre e che, ancora una volta, né Maria né gli altri del cast hanno motivato la sua assenza.

Gli sviluppi per la 'coppia' di U&D

Le anticipazioni di U&D del 25/03, però, riguardavano soprattutto una coppia che sembrava si stesse formando. Nel corso della registrazione di ieri, Silvio ha gelato Gemma prima dicendole che intendeva chiudere la loro conoscenza e poi accettando il corteggiamento di due nuove signore.

La reazione di Galgani non ha tardato ad arrivare: lacrime e una fuga dietro le quinte hanno fatto da contorno ad un siparietto al quale ha partecipato anche Tina, che ha seguito la torinese nel backstage e l'ha costretta a rientrare.

Gli spoiler delle riprese di oggi, 26 marzo, fanno sapere che la dama e il cavaliere sono stati messi di nuovo l'uno di fronte all'altro per un confronto. Gli opinionisti appaiono piuttosto scettici circa l'interesse che la 73enne dice di provare per il suo spasimante, soprattutto a fronte dei tanti "no" che ha detto al vivere un'intimità con lui.

Il blogger Pugnaloni racconta che in queste ore Silvio ha chiuso con Gemma definitivamente e, dopo una lunga discussione e un tentativo di riappacificazione fallito, ha abbandonato il programma.

I giovani del cast di U&D

Questo weekend è stato dato spazio anche ai tre ragazzi che da più o meno tempo stanno cercando l'amore davanti alle telecamere.

Lavinia, ad esempio, è stata protagonista di entrambe le nuove puntate: il 25 marzo la tronista ha riaccolto Corvino dopo una settimana di lontananza (lui si era auto eliminato dopo l'ennesima segnalazione arrivata sul suo conto), e questo riavvicinamento ha spinto Campoli a prendere in considerazione l'ipotesi che non sarà lui la scelta finale.

A proposito della decisione che la romana dovrà prendere a breve, le anticipazioni fanno sapere che oggi sono stati dati importanti aggiornamenti a riguardo: la studentessa si è schiarita i dubbi che aveva sui due Alessio che sta frequentando da mesi, e ha detto di essere pronta a scegliere.

Nel corso della prossima registrazione, dunque, la bella Mauro lascerà il programma con uno tra Campoli e Corvino (sempre se riceverà un "sì" come risposta).

Nicole Santinelli, invece, si sta lasciando andare e gli ultimi spoiler parlando di un bacio passionale che si è scambiata con Andrea in esterna.

Tornando ai personaggi più discussi del Trono Over, invece, in questi giorni anche Armando è finito al centro dell'attenzione grazie all'arrivo in studio di una ragazza che vorrebbe conoscerlo e corteggiarlo.