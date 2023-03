Sabato 25 marzo è stata registrata la puntata di U&D che sarà trasmessa in tv a partire da lunedì prossimo. Le anticipazioni che stanno circolando in rete su tale appuntamento, dunque, riguardano soprattutto Gemma e Silvio: i due hanno convissuto per una settimana ma la scintilla con è scoccata.

Alle riprese, inoltre, non ha partecipato Riccardo Guarnieri: il pugliese è alla sua seconda assenza consecutiva e i fan iniziano a chiedersi il perché.

Aggiornamenti dagli studi U&D

Gli spoiler che il blogger Pugnaloni sta fornendo sulla registrazione di U&D del 25 marzo, sono tanti e tutti interessanti.

Per quanto riguarda il Trono Over, si è saputo che tra Gemma e Silvio le cose non vanno: i due hanno vissuto insieme per sette giorni a casa di lui, ma la passione non è mai scoppiata. Il cavaliere, infatti, è entrato in studio con l'intenzione di interrompere la conoscenza e l'ha confermato accettato di iniziare a sentire al telefono due nuove corteggiatrici.

Galgani non ha trattenuto le lacrime ed è fuggita dietro le quinte: a rincorrere la dama, però, ci ha pensato Tina con uno dei suoi inimitabili siparietti.

Novità interessante anche per Armando: il napoletano ha incontrato una nuova ragazza del cast e ha acconsentito a intraprendere una frequentazione con lei per capire se tra loro può nascere qualcosa.

Mistero sui forfait di Guarnieri a U&D

Gli spoiler delle riprese di U&D del 25 marzo, però, riguardano anche un veterano del Trono Over che non era in studio. Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Riccardo non ha partecipato alla registrazione odierna e salgono a due le sue assenze "ingiustificate".

Anche una settimana fa, infatti, Guarnieri non era agli Elios mentre le dame del cast sfilavano e venivano votate dai suoi "colleghi".

Né Maria De Filippi né gli altri protagonisti del dating-show, però, hanno fatto accenno ai motivi per i quali il pugliese non figura più nel parterre nonostante dieci giorni fa avesse accettato di conoscere una nuova ragazza.

I fan del programma, dunque, stanno cominciando a domandarsi se sta finendo anche l'"era di Riccardo": dopo Ida, Pinuccia, Biagio, Desdemona, Gloria e tanti altri, un altro volto storico del format potrebbe essere vicino alla fine della sua esperienza.

Baci e appuntamenti per i giovani di U&D

Domenica 26 marzo ci sarà un'altra registrazione di U&D e i curiosi non vedono l'ora di leggere le anticipazioni per scoprire se Riccardo Guarnieri sarà ancora assente oppure se i suoi due forfait consecutivi sono stati solo un caso o la conseguenza di impegni di lavoro che gli hanno impedito di essere a Roma nel weekend.

Per quanto riguarda quello che è successo nelle scorse ore davanti alle telecamere, si sa che Lavinia ha riaccolto Corvino a braccia aperte. Il corteggiatore ha chiesto agli autori di poter vedere la tronista e, dopo un'esterna di confronto e di coccole, lui ha deciso di tornare. Alessio "il moro" ha commentato la situazione dicendo di avere sempre più certezze sul fatto che la scelta finale della bella Mauro sarà il suo "rivale".

Sempre in merito alla decisione che la protagonista del Trono Classico dovrà prendere a brevissimo, non ci sono aggiornamenti: né la giovane né la conduttrice hanno fatto accenno a quello che accadrà nel prossimo futuro, ovvero quando la romana seguirà le orme del "collega" Federico Nicotera e sceglierà tra i due Alessio con i quali sta uscendo da sei mesi.

Anche il percorso di Nicole sembra essere a buon punto: le anticipazioni fanno sapere che la ragazza ha baciato con passione Andrea, confermando di provare una forte attrazione fisica per lui.