Le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne del 26 marzo rivelano che ci sono stati dei momenti di tensione in studio, che hanno avuto come protagonista il cavaliere Armando Incarnato.

Ancora una volta, infatti, si è ritrovato al centro dell'attenzione e delle dinamiche di questa edizione complice il suo atteggiamento che ha fatto indispettire Tina Cipollari.

E, questa volta, non è mancata neppure una dura presa di posizione da parte di Maria De Filippi, che non si è fatta problemi a "stroncare" il cavaliere napoletano.

Armando al centro delle polemiche: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che sono state registrate oggi 26 marzo, rivelano che si è parlato delle vicende di Armando, il quale ha scelto di mandare via la ragazza che era arrivata in studio per conoscerla.

Tuttavia, come riportato da Lorenzo Pugnaloni, questo pomeriggio in studio è arrivata anche un'altra dama intenzionata a conoscerlo, ma anche stavolta la reazione di Armando non è stata positiva.

In studio è scoppiato il caso: Gianni, Aurora e Paola si sono scagliati pesantemente e duramente nei confronti del cavaliere napoletano per questo suo atteggiamento.

Tina incastra Armando, Maria lo stronca: anticipazioni Uomini e donne registrazione 26 marzo

Il colpo di scena finale, però, c'è stato con la durissima presa di posizione di Tina: gli spoiler della registrazione di Uomini e donne del 26 marzo rivelano che l'opinionista non ha nascosto i suoi dubbi sul conto del cavaliere napoletano, sostenendo che secondo lei, avrebbe una relazione fuori dal programma.

Gianni, invece, ha attaccato Armando anche perché durante il confronti di oggi tra Gemma e Silvio, il cavaliere napoletano ha lasciato lo studio.

La reazione di Maria De Filippi non si è fatta attendere: la conduttrice ha "stroncato" Armando affermando che per lei se c'è o non c'è in studio è uguale.

E poi ancora, le nuove anticipazioni di Uomini e donne del 26 marzo rivelano che Riccardo Guarnieri ha scelto di portare avanti la frequentazione cin Valentina, la nuova dama del trono over che aveva chiesto di poterlo conoscere meglio.

Lavinia pronta per la scelta finale a Uomini e donne: anticipazioni Uomini e donne registrazione 26 marzo

Spazio anche alle vicende della tronista Lavinia, ormai pronta per la fatidica e attesissima scelta finale in studio.

La tronista ha ammesso di voler rivedere entrambi i due corteggiatori, così da poter fare un'ultima esterna con loro prima di arrivare alla decisione finale che metterà la parola fine al suo percorso nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.