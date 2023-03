Carola e Alice tornano sui social a distanza di qualche giorno dalla scelta finale di Federico Nicotera a Uomini e donne.

In questi giorni, le due ex corteggiatrici della trasmissione di Maria De Filippi, sono ricomparse su Instagram e lo hanno fatto in maniera del tutto differente. Se Carola è riapparsa serene e felice, Alice ha invece mostrato una vena malinconica che non è passata inosservata ai tantissimi fan che la seguono.

Il ritorno di Carola e Alice sui social dopo la scelta finale a U&D

Nel dettaglio, lo scorso martedì pomeriggio Federico Nicotera ha portato a compimento il suo percorso a Uomini e donne e lo ha fatto svelando il nome della ragazza con la quale avrebbe coronato il suo sogno d'amore.

Ad avere la meglio è stata Carola: la corteggiatrice 21enne è riuscita a convincere Federico di essere la persona giusta per lui, con la quale intraprendere un percorso stabile fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Grande amarezza per Alice che, al contrario, ha dovuto fare i conti con questo sonoro rifiuto che arriva a distanza di ben sei mesi dall'inizio del percorso a Uomini e donne.

Dopo la scelta finale a Uomini e donne, Carola si mostra felice sui social

Sta di fatto che, a distanza di un po' di giorni dalla registrazione della scelta, sia Carola che Alice sono riapparse di nuovo sui social, ma in maniera del tutto differente.

Carola, in queste ore, è ricomparsa nelle stories di una delle sue migliori amiche: la corteggiatrice è apparsa felice e sorridente mentre si godeva l'aperitivo in città.

Al suo fianco non c'era Federico (dato che i due non possono mostrarsi assieme fino alla messa in onda televisiva della scelta) ma dal sorriso mostrato da Carola, sembrerebbe proprio che tutto stia andando nel verso giusto.

Il ritorno malinconico di Alice dopo la scelta a Uomini ne donne

Situazione differente per Alice: anche lei è tornata sui social ma in queste ore ha mostrato una vena decisamente malinconica.

La ragazza ha postato lo scatto di un tramonto con tanto di frase malinconica che non è passata inosservata tra i fan. "L'Isola che non c'è, esiste", ha scritto Alice Barisciani sul suo profilo Instagram.

Intanto, in queste ore, crescono sempre più le richieste da parte dei fan di Alice che sperano di poter vedere la ragazza come nuova tronista di questa stagione primaverile. Alcuni si augurano che Maria De Filippi possa concederle una seconda chance in amore e offrirle così la poltrona da tronista.