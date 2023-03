Prosegue la messa in onda della soap opera turca Terrra amara, che sulla rete ammiraglia Mediaset vola con ascolti più che vincenti. Nelle puntate del 22 e 23 marzo 2023, i riflettori delle telecamere saranno puntati soprattutto su Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Finalmente sembrerà esserci uno spiraglio di luce per i due protagonisti assoluti, dato che pianificheranno la loro fuga: ad aiutarli nella complicata impresa ci penserà la domestica Gulten (Selin Genç).

Anticipazioni Terra amara del 22 marzo: Mujgan soffre a causa di Yilmaz

Gli spoiler dell’episodio in programmazione mercoledì 22 marzo, ci dicono che Demir Yaman (Murat Ünalmış) non avrà più nulla da temere con la giustizia nell’istante in cui verrà ritrovata l’arma con cui è stato ucciso Cengaver: non vengono rinvenute le sue impronte, il ricco imprenditore sarà così prosciolto dalla falsa accusa di Sermin (Sibel Taşçıoğlu). Le reazione di Hatip (Mehmet Polat) sarà inevitabile, dato che inizierà a tremare essendo il vero colpevole dell’omicidio. Neanche Yilmaz si sentirà tranquillo quando verrà a sapere che il suo rivale Demir è stato scagionato.

Il comportamento di Akkaya farà soffrire la moglie Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), la quale si sfogherà con il padrino Fekeli (Kerem Alışık): quest’ultimo non riuscirà a rassicurare però la dottoressa.

A questo punto sembrerà esserci una svolta per Zuleyha e Yilmaz, dato che saranno pronti a fuggire insieme per rifarsi una nuova vita: l’ex coppia potrà contare sul supporto di Gulten. Per concludere continuerà a esserci tensione tra Altun e la governante Saniye (Selin Yeninci), dopo che quest’ultima ha rischiato la vita a causa di una caduta dalle scale.

Trama del 23 marzo: Zuleyha si allontana dalla villa Yaman, Mujgan spiazza Akkaya

Nella puntata di giovedì 23 marzo, Zuleyha approfitterà della confusione causata da una cena a villa Yaman per allontanarsi e presentarsi così sul luogo dell’appuntamento concordato con Yilmaz. Nel frattempo, Yilmaz si reca in ospedale allo scopo di confessare sia la sua idea di partire sia il proprio amore per Zuleyha.

Mujgan lo sorprende però con una notizia inaspettata: è di nuovo incinta. Yilmaz rimane sconvolto, vorrà ancora proseguire nel suo intento di fuga con Zuleyha?

Riassunto del 21 marzo: Demir arrabbiato con la madre Hunkar

Nell’episodio del 21 marzo, Demir si scaglierà invece contro la madre Hunkar (Vahide Perçin) per aver fatto avere dei soldi a Sermin (Sibel Taşçıoğlu) in cambio della sua scarcerazione.

Yaman potrà tirare un sospiro di sollievo quando il procuratore gli dirà che è stato scagionato poiché non ci sono sue tracce sull’arma con cui è stato eliminato Cengaver (Kadim Yaşar).