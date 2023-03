L'appuntamento con la nuova registrazione di Uomini e donne è in programma questo sabato 1° aprile 2023. L'attesa per le nuove riprese di questa settimana è tutta incentrata sulle vicende della tronista Lavinia Mauro che, nel corso degli ultimi appuntamenti trasmessi su Canale 5, ha svelato di essere ormai pronta per la fatidica e attesa scelta finale.

Dopo un percorso decisamente lunghissimo, durato complessivamente sette mesi, per la tronista è giunto il momento di portare a compimento la sua avventura e svelare il nome del prescelto tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Lavinia pronta per la scelta: l'evento durante la registrazione U&D di sabato 1° aprile

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 sono state caratterizzate dall'annuncio finale di Lavinia Mauro.

Lavinia attraverso un filmato ha annunciato ai suoi due pretendenti di essere ormai pronta per la fatidica scelta [VIDEO] che l porterà a chiudere la sua esperienza in studio e quindi a lasciare la trasmissione col suo nuovo fidanzato.

Lavinia ha così svelato che nel corso della prossima registrazione del talk show dei sentimenti, comunicherà la sua decisione conclusiva ma prima intende fare ancora un'ultima esterne speciale sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino.

L'addio di Lavinia al programma: registrazione U&D 1 aprile 2023

La tronista avrà così la possibilità di trascorrere un'intera giornata assieme ai due pretendenti che hanno saputo far breccia nel suo cuore e che, a questo punto del percorso, sono in trepidante attesa di scoprire chi avrà la meglio.

E, in vista della scelta finale di Lavinia nel corso della registrazione di Uomini e donne del 1° aprile, non si esclude che possa esserci spazio in studio anche per il ritorno della coppia composta da Carola e Federico, nata appena un mese fa all'interno dello studio del talk show Mediaset.

Carola e Federico potrebbero tornare per la scelta di Lavinia nella nuova registrazione di U&D

Del resto, Federico e Lavinia hanno stretto un legame fortissimo nel corso di questi mesi vissuti insieme sul trono della trasmissione Mediaset.

È stata Lavinia ad accompagnare il tronista alla ricerca dell'abito perfetto per la sua scelta e sembrerebbe alquanto scontato che il giovane Nicotera posa prendere parte alla fatidica registrazione che segnerà la fine del percorso della sua amica in studio.

E, a quel punto, la possibile ospitata di Carola e Federico in studio potrebbe essere anche un'occasione ghiotta per svelare ai fan e al pubblico che li ha seguiti in questi mesi, come sta procedendo la loro storia d'amore fuori dal contesto televisivo della trasmissione pomeridiana.