Terra amara prosegue su Canale 5 con nuovi colpi di scena e le anticipazioni annunciano puntate molto emozionanti sabato 8 e domenica 9 aprile, con l'amore tra Yilmaz e Zuleyha ancora vivo, sebbene sia stato messo a tacere. La signora Yaman, infatti, dovrà assistere ad una cena tra il suo amato e Mujgan e non potrà fare a meno di trattenere le lacrime. Sermin e Hatip saranno denunciati da Naciye e verranno arrestati per adulterio, ma questa mossa potrebbe costare cara a Hunkar. Sabahattin, invece, dopo lo scandalo che ha coinvolto sua moglie sparirà.

Anticipazioni Terra amara: la prima cena di Mujgan e Yilmaz nella nuova casa

Le anticipazioni di Terra Amara di sabato 8 e domenica 9 aprile raccontano che in primo piano ci sarà il trasferimento di Yilmaz e sua moglie a due passi da villa Yaman. Mujgan e la sua famiglia organizzeranno una cena a cui parteciperanno anche Sabahattin e Julide, ma l'atmosfera di armonia che si creerà tra loro non farà felice Zuleyha. La moglie di Demir, infatti, guarderà la scena dal suo giardino e non potrà fare a meno di trattenere le lacrime vedendo l'uomo che ama felice con un'altra donna. Tra il medico e Julide, intanto, nel corso della serata sembrerà nascere qualcosa.

Anticipazioni sabato 8 e domenica 9 aprile: Hatip e Sermin in carcere

Le puntate di Terra amara di sabato 8 e domenica 9 aprile vedranno tra i protagonisti anche Demir che deciderà di rinunciare al suo sogno di diventare un imprenditore internazionale e sarà costretto a vendere ai soci tedeschi le sue quote. Nel frattempo, Hunkar suggerirà a Naciye di denunciare la relazione clandestina tra Hatip e Sermin, per prendersi una rivincita su sua nipote.

I due amanti verranno colti in flagranza di reato e finiranno in carcere in attesa di giudizio, ma tutto questo potrebbe ritorcersi contro Hunkar. In cella, infatti, Sermin verrà a conoscenza degli incontri clandestini tra Fekeli e la madre di Demir: quindi appena uscita dal carcere non perderà tempo per recarsi nei luoghi degli appuntamenti e scattare delle foto compromettenti.

Sermin scoprirà la relazione tra Hunkar e Fekeli e penserà a un piano

Le anticipazioni di Terra amara dell'8 e 9 aprile rivelano che mente Sermin sarà impegnata nel suo piano per distruggere Hunkar, Hatip farà il doppio gioco con le due donne della sua vita. Da un lato, infatti, l'uomo implorerà il perdono di sua moglie, mentre dall'altro inizierà a parlare a Sermin di matrimonio. Per Sabahattin, invece, l'arresto di sua moglie sarà uno scandalo che lo coinvolgerà in prima persona e al medico non resterà altra scelta che dare le due dimissioni dall'ospedale e sparire.