Mancano ormai pochi giorni al termine della settima edizione del Grande Fratello Vip 7 e i concorrenti rimasti nella casa si stanno godendo quel che resta della loro esperienza nel Reality Show.

È stata una mattinata tranquilla quella di giovedì 30 marzo 2023 nel loft di Cinecittà con Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia in giardino a chiacchierare sui primi appuntamenti e sulle avventure sentimentali. L'argomento è stato introdotto dal romano che ha domandato: "Primo appuntamento: qual è la cosa che uno non deve fare?".

Il pensiero di Micol Incorvaia

La prima a rispondere alla domanda di Tavassi è stata Micol Incorvaia, secondo lei l'uomo con cui si esce deve mostrarsi il più galante possibile: "Se mi chiede di dividere il conto o se sta cercando di veicolare la scelta della cena...", sottolineando le cose che non dovrebbe fare un uomo. Aggiungendo: "Il primo appuntamento deve essere la cosa più bella in assoluto (...) Non esiste che devi pensare a quanto devi spendere, così come non deve offrire sempre lui".

Oriana Marzoli ha quindi domandato alla coinquilina se ha mai vissuto un'esperienza spiacevole in questo senso: "Ti è mai capitato?". "Io non ho mai avuto brutti appuntamenti", ha replicato Incorvaia. La showgirl sudamericana ha invece raccontato che i ragazzi con cui è uscita li aveva già conosciuti in precedenza.

A quel punto Edoardo Tavassi ha reso partecipi le due coinquiline di un suo brutto primo appuntamento quando, nel corso di una cena, una ragazza ha ricevuto una telefonata di un parente e ha iniziato a urlare nel ristorante. Il romano ha poi aggiunto che, in generale, non riuscirebbe a tollerare qualcuno che cominciasse a masticare in modo rumoroso.

Il rapporto fra Edoardo e Guendalina Tavassi

Successivamente Tavassi si è ritrovato in giardino con Giaele De Donà e Milena Miconi. L'imprenditrice ha domandato al giovane qual è il suo rapporto con Guendalina. Il gieffino si è dimostrato molto orgoglioso, così come in ogni occasione in cui parla della sorella. Il loro, ha raccontato Edoardo, è un rapporto quasi simbiotico, ha poi aggiunto di invidiarle la capacità di riuscire a reagire in maniera lucida quando subisce delle critiche.

Tavassi si è definito in modo pienamente differente dalla sorella, a cui non interessa del giudizio delle persone: "Io sono più debole (...) Lei è più forte di me".

Milena, invece, dopo queste parole, ha sottolineato che Edoardo le sembra una persona molto più forte di quel che afferma. Lui, però, ha confidato che gradirebbe reagire con maggior leggerezza alle critiche ricevute.

Giaele si è poi unita al discorso, raccontando che anche lei ha un rapporto speciale con il fratello Matthias.