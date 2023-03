Nel corso della registrazione di Uomini e donne di martedì 7 marzo, ci sono stati dei colpi di scena assai importanti. Come confermato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, Federico Nicotera stavolta non ha deluso le speranze dei fan, che attendevano con trepidazione la scelta, ormai da settimane. Il tronista romano ha messo fine al suo percorso nel dating show, durato ben 6 mesi e ha deciso chi tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli, dovesse diventare la sua fidanzata. Dopo tante peripezie, Federico Nicotera ha scelto Carola: la giovane ventiduenne non ha esitato troppo e ha accettato di uscire dal programma insieme al tronista.

Alice, invece, ha dovuto accettare, seppur a malincuore la decisione di Nicotera e prima di lasciare lo studio, ha confessato di aspettarsi da tempo di non essere "la scelta".

Uomini e Donne, anticipazioni: Federico fa la sua scelta tra Alice e Carola

Federico Nicotera aveva già annunciato nell'ultimo periodo, che avrebbe fatto la sua scelta tra Alice e Carola il prima possibile e nella registrazione di Uomini e Donne del 7 marzo, ha finalmente deciso di uscire dal programma con la sua "vera fidanzata". Per la sua scelta, Federico ha organizzato qualcosa di molto particolare: il tronista ha portato in studio un peluche, nel quale ha scritto una frase, che non ha lasciato spazio a molti dubbi.

Per l'occasione, in studio, sono state invitate sia la madre, che la sorella di Nicotera. Quest'ultimo era ignaro della presenza delle due, ma è sembrato molto felice, soprattutto dopo aver guardato un video a lui dedicatogli.

Federico sceglie Carola Carpanelli

Come di consueto, prima della scelta, le due corteggiatrici sono state separate e fatte entrare in studio singolarmente.

Probabilmente la prima ad entrare è stata Alice Barisciani e subito dopo Carola Carpanelli. Dopo il discorso di quest'ultima, Federico ha fatto entrare in studio un peluche con la scritta "Sei la mia scelta": a quel punto, non c'è stato bisogno che il tronista aggiungesse altro, ma nel dettaglio non sappiamo ancora quali siano state le sue esatte parole, dopo il gesto romantico.

Come si aspettavano anche i fan di Uomini e Donne, la risposta di Carola è stata positiva e i due sono usciti insieme dal programma.

Alice lascia lo studio delusa

Non sono stati soltanto momenti di gioia per Federico: il tronista romano, infatti, ha dovuto dire addio ad Alice Barisciani. La corteggiatrice, dopo aver scoperto di non essere la scelta, ha risposto con voce tremante, che da tempo era certa di quale sarebbe stata la decisione di Federico. Prima di lasciare lo studio di Canale 5, Alice ha salutato Nicotera senza alcun problema, seppur delusa, da quello che pensava ormai essere "il suo fidanzato" e poi ha ringraziato Maria De Filippi.

Trono over: spazio a Desdemona

Dopo la scelta di Federico Nicotera, la registrazione di Uomini e Donne è proseguita con il trono over: gran parte dello spazio è stato dedicato a Desdemona, la quale ha poi lasciato il programma, a seguito di alcune strane segnalazioni.