Dopo quasi sei mesi d'attesa, i fan di U&D stanno per assistere alla scelta di Federico: giovedì 16 marzo, infatti, sarà trasmessa su Canale 5 la puntata interamente dedicata alla conclusione del percorso di Nicotera. I profili social del dating-show hanno anticipato che il tronista comunicherà la sua preferenza tra Carola e Alice nel corso del prossimo appuntamento: i più curiosi, però, già sanno com'è andata a finire da poco più di una settimana.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La puntata di U&D che andrà in onda domani, giovedì 16 marzo, è una delle più attese della stagione: è da tantissimo tempo, infatti, che il pubblico di Canale 5 aspetta di assistere all'uscita di scena di Federico, storico protagonista del Trono Classico.

La scelta di Nicotera è stata registrata martedì 7/03, quindi in rete sono già disponibili le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio quel giorno.

I fan che non sono riusciti ad ignorare gli spoiler, sono a conoscenza di tutti i dettagli della decisione del romano, a partire dal nome della corteggiatrice alla quale si è dichiarato dopo quasi mezzo anno di frequentazione davanti alle telecamere.

Carola Carpanelli e Alice Barisciani si sono contese il cuore del bel tronista per un lunghissimo periodo, ma alla fine a spuntarla è stata la bionda studentessa.

Il futuro dei giovani di U&D

Le anticipazioni dell'appuntamento di U&D che andrà in onda domani pomeriggio, dunque, fanno sapere che i tre protagonisti di questo trono sono entrati in studio emozionati e pronti a commentare le ultime esterne che hanno fatto lontano dagli Elios.

Dopo aver ringraziato la redazione, gli opinionisti e la conduttrice Maria De Filippi (alla quale ha regalato caramelle e non il solito mazzo di fiori), Federico ha chiesto di incontrare Alice.

Tina Cipollari ha ricordato ai presenti che solitamente la prima corteggiatrice che viene convocata non è mai la scelta, e anche in questo caso è andata così: Nicotera ha detto a Barisciani che non è lei la persona con la quale vuole condividere la sua quotidianità.

La giovane ha salutato tutti con la voce rotta e si è rifugiata dietro le quinte.

Per comunicare a Carola che era la sua scelta, il tronista ha organizzato qualcosa di diverso: ha portato con sé un orsacchiotto gigante che aveva in mano un biglietto con su scritta la sua decisione finale.

La studentessa ha risposto "sì" e i due hanno ballato sotto la cascata di petali rossi che nel dating-show è il simbolo di un nuovo amore che sta nascendo.

I rumor sulla coppia di U&D

La scelta di Nicotera, dunque, sarà trasmessa in tv il 16 marzo: dal pomeriggio di quello stesso giorno (subito dopo la fine della puntata), la neo coppia potrà iniziare a condividere con i fan foto e video. Nel rispetto delle regole del programma, infatti, il tronista e la corteggiatrice non si sono potuti far vedere insieme per più di una settimana e questo ha portato alcuni fan a pensare al peggio.

Le segnalazioni che sono arrivate ai blogger Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano, però, smentiscono tutte le voci di crisi e informano i curiosi del fatto che Carola starebbe per andare a vivere da Federico. In una Stories che ha postato su Instagram l'altro giorno, infatti, la studentessa ha detto di essere intenta a organizzare un trasloco.

Per quanto riguarda Alice, anche lei non si è ancora esposta sui social network per commentare il "no" che ha ricevuto: molti spettatori del dating-show, però, si augurano che Maria De Filippi dia un'altra possibilità alla ragazza proponendole il ruolo di tronista della prossima edizione, quella che debutterà a settembre.