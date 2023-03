Al termine della puntata odierna di Uomini e donne, Lorenzo Pugnaloni ha informato su quello che andrà in onda nei prossimi giorni. Da mercoledì 22 a venerdì 24 marzo, infatti, su Canale 5 sarà trasmessa l'ultima registrazione alla quale il cast ha partecipato, ossia quella in cui Gemma e Silvio sono stati vicini alla rottura.

Tra le altre anticipazioni che sono trapelate lo scorso weekend, spiccano la segnalazione di Armando su Paola e l'assenza di Alessio Corvino in studio.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

La messa in onda delle puntate di U&D, è quasi a pari passo con le registrazioni: a partire da domani, infatti, il pubblico assisterà all'ultimo appuntamento che Maria De Filippi ha condotto prima di tornare a dedicarsi al serale di Amici.

Il blogger Pugnaloni ha confermato che nei prossimi giorni sarà trasmesso in tv quello che è successo in studio il 19 marzo scorso: un'anticipazione riguarda Luca Daffré e le critiche che ha ricevuto dalle sue corteggiatrici, che lo reputano superficiale e poco interessato a conoscerle nel profondo.

Da mercoledì 22, dunque, i telespettatori verranno aggiornati anche sulla passionale conoscenza che Gemma sta facendo con Silvio: gli spoiler che sono trapelati domenica scorsa, però, sono poco rassicuranti. Il cavaliere ha ribadito la sua intenzione di interrompere la frequentazione con la torinese per il modo opposto col quale la stanno affrontando (lui vorrebbe più contatti fisici, lei punta tutto sul romanticismo).

Prima di chiudere, però, i due protagonisti del Trono Over hanno deciso di prendersi un'altra settimana di tempo: nel corso delle nuove registrazioni, infatti, Galgani sceglierà se lasciarsi andare o meno con il signore che la sta corteggiando da un mese circa.

Rinnovamento in arrivo a U&D

Dal 22 al 24 marzo, inoltre, su Canale 5 sarà trasmesso il vivace botta e risposta che hanno avuto due protagonisti del cast Over di U&D.

Le anticipazioni, infatti, fanno sapere che Armando si fatto portavoce di una segnalazione su una dama del parterre con la quale non è mai andato d'accordo.

Il napoletano, infatti, ha accusato Paola di partecipare al dating-show solo per visibilità e che tutti i suoi comportamenti sarebbero il risultato di un copione messo su dal suo manager.

La donna ha negato tutto e si è difesa dall'accusa di Incarnato, anche se ha dovuto fare i conti anche con lo scetticismo di Gianni Sperti.

Le signore, inoltre, hanno preso parte ad una sfilata a tema: l'obiettivo da raggiungere era quello di valorizzare il proprio fascino e conquistare i cavalieri.

Dubbi sul corteggiatore di U&D

Tra mercoledì e venerdì prossimo, inoltre, gli spettatori di U&D saranno aggiornati sugli ultimi sviluppi che ci sono stati nel trono di Lavinia. Oggi, 21 marzo, è andata in onda la puntata in cui la tronista ha litigato con Alessio Corvino per l'ennesima segnalazione che è arrivata sul suo conto: il ragazzo si è difeso ma, quando ha capito che la romana non lo credeva, ha lasciato lo studio.

La giovane Mauro ha anche pianto quando ha realizzato che probabilmente uno dei suoi corteggiatori la sta prendendo in giro, ma poco dopo ci ha pensato Campoli a consolarla con un dolce ballo al centro dello studio.

Nell'ultima registrazione, però, la situazione non è migliorata: gli spoiler fanno sapere che Alessio "il biondo" non si è presentato agli Elios, confermando la sua intenzione di non partecipare più al programma. La protagonista del Trono Classico ha detto che non cercherà nessuno e che, se vorrà, sarà il napoletano a tornare per concludere l'esperienza.

"E ora che facciamo?", ha chiesto Campoli quando ha saputo che il rivale era assente. "Vediamo", ha replicato ermeticamente Lavinia.