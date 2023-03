Sabato 18 e domenica 19 marzo sono state registrate due nuove puntate di Uomini e donne: dopo che Federico ha scelto Carola ricevendo un "si" come risposta, gli altri tronisti hanno guadagnato spazio e tempo nelle riprese settimanali. Le anticipazioni che sono trapelate lo scorso weekend, ad esempio, fanno sapere che Maria si è occupata sia del percorso di Nicole che di quello di Luca: quest'ultimo, però, è già in difficoltà perché le sue corteggiatrici lo reputerebbero superficiale.

Aggiornamenti dagli studi di Uomini e Donne

L'uscita di scena di Federico Nicotera ha permesso agli altri protagonisti del Trono Classico di tornare al centro dell'attenzione nelle registrazioni.

Gli spoiler che stanno circolando sulle puntate che Maria De Filippi ha condotto lo scorso fine settimana, infatti, riguardano anche i due ragazzi che hanno iniziato l'avventura nel dating-show da meno tempo rispetto alla "veterana" Lavinia.

Se Nicole Santinelli sta cominciando a palesare qualche timida preferenza tra i suoi spasimanti, Luca Daffé è ancora in alto mare. Chi ha assistito alle riprese del 19 marzo, infatti, ha raccontato che il ragazzo è uscito in esterna con alcune corteggiatrici e tutte si sono lamentate del fatto che farebbe poche domande per conoscerle meglio.

Un parere che stanno condividendo le giovani del cast di Uomini e Donne, dunque, è che il modello sarebbe un po' superficiale e che non avrebbe interesse nel sapere qualcosa in più sulle loro vite.

L'assenza di un protagonista di Uomini e Donne

Le altre anticipazioni che sono trapelate dagli studi di Uomini e Donne nei giorni scorsi, riguardano la studentessa che da settembre sta cercando l'amore in televisione.

Dopo aver litigato sia in studio che in camerino, Corvino non si è presentato e ha lasciato Lavinia solo con Campoli: il corteggiatore napoletano, dunque, ha deciso di non partecipare alla registrazione di domenica 19 marzo e questo ha spiazzato molto la tronista.

Quando Alessio "il moro" le ha chiesto cosa intende fare ora che c'è una sola persona per lei agli Elios, la bella Mauro ha risposto "vediamo" ma non ha fatto alcun accenno alla scelta che sarà chiamata a fare a breve.

I fan del dating-show, però, sono certi che Alessio "il biondo" tornerà nella prossima puntata permettendo così alla romana di prendere una decisione definitiva tra lui e il "rivale".

Gemma ancora delusa a Uomini e Donne

Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nei prossimi giorni, si parlerà tanto anche di Gemma. Da quando Ida Platano ha lasciato il programma in coppia con Alessandro Vicinanza, la torinese è tornata al centro delle dinamiche del Trono Over (soltanto il 20 marzo le è stato dedicato un intero appuntamento).

A favorire la "rinascita" televisiva di Galgani è stato sicuramente Silvio: il passionale corteggiatore della dama sta regalando risate e creando interesse nel pubblico a casa.

Le ultime anticipazioni, però, fanno sapere che la 73enne è stata ad un passo dalla chiusura della "focosa" frequentazione col cavaliere: è solo grazie all'intercessione di Maria De Filippi, infatti, che i due hanno deciso di prendersi un'altra settimana di tempo per capire se andare avanti insieme oppure ognuno per conto proprio.

Paola, invece, è stata tirata in ballo da Armando per una segnalazione che la vorrebbe "pilotata" dal suo manager: si vocifera che la dama del parterre segua i consigli di qualcuno per garantirsi spazio nelle registrazioni. Tra Ruocco e Incarnato c'è stata una lunga discussione e lei non ha mai ammesso che una persona esterna le suggerirebbe cosa fare e cosa dire in studio.