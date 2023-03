A Uomini e donne nei giorni scorsi Federico ha scelto Carola: i due si sono fidanzati lo scorso 7 marzo, ma finché non andrà in onda la puntata a loro dedicata non potranno mostrarsi insieme né in pubblico né sui social network.

A svelare un piccolo particolare su come procede la relazione, però, è stata la corteggiatrice, replicando alla frecciatina di un utente di Tik Tok: a chi si chiedeva cosa ne pensasse Nicotera dei video che posta, Carpanelli ha risposto che è molto contento.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Nell'attesa che ripartano le registrazioni di Uomini e Donne, i fan sono concentrati su quello che sta accadendo nella vita di due protagonisti assoluti del Trono Classico 2022/2023.

Qualche giorno fa, infatti, Federico ha fatto la sua scelta e dopo sei mesi ha lasciato il programma con una nuova compagna: Carola è stata preferita ad Alice dopo una conoscenza lunga e tormentata.

Dallo scorso 7 marzo non si parla d'altro che della neo coppia e di quello che è successo dopo la puntata: una persona che lavora nell'hotel che ha ospitato i due, ha raccontato che sono arrivati a un'ora di distanza l'uno dall'altro e che entrambi avevano lo sguardo sognante.

Nicotera, inoltre, ha richiesto una bottiglia di champagne in camera prima di raggiungere la fidanzata, che era lì ad aspettarlo da un po'.

Come procede tra i nuovi fidanzati di U&D

Nel rispetto delle regole del programma al quale hanno partecipato per circa sei mesi, Carola e Federico non possono ancora condividere nulla della loro storia d'amore: l'attività social della coppia, infatti, inizierà dopo la messa in onda della puntata di U&D in cui si sono scelti.

Se Nicotera è assente dal web da quando si è accomodato sulla poltrona rossa, la sua corteggiatrice del cuore non ha mai smesso di pubblicare sui social foto e video di quello che fa durante la giornata.

Anche dopo la registrazione che l'ha vista avere la meglio su Alice, Carpanelli ha postato nuovi contenuti (ovviamente da sola, non con il neo fidanzato) e questo ha scatenato i commenti degli haters.

Sotto a un video che Carola ha pubblicato su Tik Tok di recente, ad esempio, in tanti si sono chiesti cosa ne pensasse il tronista delle "manie di protagonismo" della compagna: a soddisfare questa curiosità, è stata la studentessa in prima persona.

"Federico? Contento", ha risposto la giovane confermando che la storia d'amore nata sotto il riflettori procede a gonfie vele.

Il lungo percorso a U&D

Quella di Federico è stata forse una delle scelte più attese dai fan di U&D: il protagonista del Trono Classico ci ha messo tanto prima di fare il nome della persona che gli è entrata nel cuore dopo circa sei mesi di percorso.

Gran parte del pubblico, però, dava quasi per certo che la preferenza finale del tronista sarebbe ricaduta su Carola: in tanti hanno sempre visto tra i due ragazzi una chimica che con Alice non è mai apparsa così evidente.

A proposito della corteggiatrice che è stata rifiutata lo scorso 7 marzo, le anticipazioni fanno sapere che ha reagito in modo composto e dispiaciuto alla notizia: Barisciani, infatti, ha detto che si aspettava che Nicotera le avrebbe preferito la sua "antagonista" ma ha voluto provare fino alla fine a fargli cambiare idea.

La puntata interamente dedicata alla decisione finale di Federico (con tanto di ultime esterne e riassunti dei momenti più belli con entrambe le spasimanti) dovrebbe andare in onda tra mercoledì 15 e giovedì 16 marzo.