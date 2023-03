Sono ripartite le registrazioni di Uomini e donne: il 6 marzo Maria De Filippi è rientrata in studio per le riprese del talk show dei sentimenti che proseguirà la sua messa in onda su Canale 5 per tutto il mese di marzo.

In tanti si aspettavano di assistere alla fatidica scelta finale di Federico Nicotera che era stata annunciata proprio per la nuova registrazione di questa settimana, ma così non è stato.

Non c'è stata la scelta di Federico: anticipazioni U&D registrazione 6 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne di questo lunedì 6 marzo 2023, arrivano dalla pagina social di Lorenzo Pugnaloni, il quale ha fatto sapere che anche oggi non c'è stata nessuna scelta in studio.

Contrariamente alle aspettative e a quanto era stato annunciato in un primo momento, è saltata la scelta finale di Federico in studio.

Il giovane tronista romano non ha portato a compimento il suo percorso nello studio del talk show del pomeriggio di Canale 5, dove ormai da diversi mesi è uno dei protagonisti indiscussi e sta tenendo banco con il momento della fatidica scelta che dovrà fare tra Alice e Carola, le due pretendenti giunte al rush conclusivo.

Federico assente, Lavinia rifiutata da Campoli: anticipazioni Uomini e donne riprese 6 marzo

Ebbene, le anticipazioni della registrazione di questo lunedì pomeriggio rivelano che Federico e le due pretendenti non sono stati proprio presenti in studio.

È stato dato spazio invece alle vicende di Lavinia, la quale al termine della passata registrazione ha avuto modo di avere un confronto con Alessio Campoli, dopo che lui aveva abbandonato la trasmissione deluso dal suo atteggiamento e dal suo modo di fare. A seguire, Lavinia ha scelto di organizzare un'esterna per Campoli ma il tronista non si è presentato: un clamoroso rifiuto per la tronista che, in studio, si è ritrovata ancora una volta a discutere con il suo pretendente.

Alla fine di questa registrazione, Lavinia ha deciso di ballare con Alessio Corvino, col quale ha fatto anche un'esterna in settimana, ma non c'è stato nessun nuovo bacio tra i due.

Nicole in esterna con Cristian: anticipazioni U&D registrazione 6 marzo

Spazio anche alle vicende della nuova tronista Nicole: le anticipazioni di questa nuova registrazione del talk show pomeridiano Mediaset rivelano che è stata protagonista di una nuova esterna con Cristian.

Tra i due è andato tutto nel migliore dei modi e si è venuto a creare un feeling speciale. Questa settimana, invece, nessuna nuova esterna per Andrea che, nonostante tutto, era comunque presente in trasmissione nel parterre di corteggiatori.