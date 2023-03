Ripartono le registrazioni di Uomini e donne e riprende la programmazione del talk show nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Maria De Filippi tornerà così a lavoro e alla conduzione dopo un ultimo periodo decisamente difficile, caratterizzato dal terribile lutto legato alla morte di Maurizio Costanzo che ha colpito profondamente la presentatrice, la sua famiglia e il suo team di lavoro.

Il ritorno di 'Uomini e donne' su Canale 5

Nel dettaglio, da un po' di giorni ormai è sospesa la messa in onda di Uomini e donne nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

I vertici del Biscione hanno scelto di sospendere e cancellare la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne, stravolgendo la programmazione del pomeriggio che, in questi giorni, è stata caratterizzata da film e fiction in replica.

Lo stop per Uomini e donne proseguirà fino al prossimo venerdì 3 marzo, quando in daytime andrà in onda la replica della fiction 'Buongiorno mamma 2'.

Le puntate inedite del talk show sentimentale, che porta la firma di Maria De Filippi, saranno nuovamente trasmesse a partire dal prossimo lunedì 6 marzo, giorno in cui riprenderà la consueta programmazione nella fascia oraria del pomeriggio che va dalle 14:45 alle 16:05 circa.

Ripartono le registrazioni di Uomini e donne con Maria De Filippi

E in queste ore è confermata anche la ripresa delle registrazioni di Uomini e donne: nel corso del mese di marzo, Maria De Filippi tornerà alla conduzione del talk show, di cui al momento ci sono ancora un po' di puntate da "smaltire".

Come di consueto, infatti, gli appuntamenti con il dating show vengono registrati con diverse settimane di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva su Canale 5.

Nella settimana che va dal 6 al 10 marzo saranno trasmesse le ultime puntate rimaste in magazzino, dopodiché Maria De Filippi tornerà nuovamente in studio per le riprese dei nuovi appuntamenti che terranno compagnia al pubblico durante le settimane successive del mese di marzo.

Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico che, in questi giorni, ha fatto sentire tutto il suo affetto e il calore a Maria De Filippi.

Maria De Filippi confortata dall'affetto dai fan dopo il lutto

Tantissime le persone che sono accorse presso la camera ardente allestita in Campidoglio per dare un ultimo saluto a Maurizio Costanzo e stringere la mano a Maria De Filippi.

Grandissimo anche l'affetto che gli italiani hanno dimostrato durante la messa in onda dei funerali del celebre giornalista in televisione.

Complessivamente sono stati più di sei milioni e mezzo gli spettatori che hanno seguito la diretta su Rai 1 e Canale 5, a dimostrazione del grande affetto nei confronti di Costanzo e della sua famiglia.