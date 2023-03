Lunedì 6 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne: al rientro in studio dopo un lungo stop, il cast del dating-show ha dato vita a un appuntamento che il pubblico di Canale 5 potrà vedere tra una decina di giorni. Le anticipazioni che sta fornendo il blogger Pugnaloni su Instagram, riguardano i personaggi "storici" del cast: Federico, Carola e Alice erano assenti, Riccardo ha cercato di riavvicinarsi a Roberta, Gemma ha discusso con Silvio.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Come si vociferava da giorni sul web, lunedì 6 marzo sono ricominciate le registrazioni di U&D (e un'altra è prevista già per martedì 7).

Al termine delle riprese, dunque, stanno iniziando a trapelare i primi spoiler su quello che è successo in studio sia tra i protagonisti del Trono Over che tra i ragazzi del Classico.

La prima anticipazione che è trapelata dalla registrazione di U&D del 6 marzo, è che la scelta di Federico non c'è stata. Il tronista ha detto di essere pronto a concludere il suo percorso già alcune settimane fa, poi una serie di eventi hanno fatto slittare il tutto di puntata in puntata.

Nicotera è uscito in esterna per mesi con due ragazze molto diverse tra loro ma entrambe sincere nei suoi confronti: nel corso della puntata che è andata in onda nel pomeriggio su Canale 5, infatti, sia Alice che Carola hanno ammesso di provare un sentimento d'amore per il romano.

Carpanelli, in particolare, l'ha confessato al termine di una toccante lettera che Maria De Filippi ha letto davanti a tutti per far capire al pubblico che non solo Barisciani è coinvolta e teme di essere rifiutata. In questi giorni anche il nonno di Federico ha teso una mano alla bionda corteggiatrice tornando a seguire alcune sue fanpage su Instagram e ignorando quelle della sua "antagonista".

L'ultima apparizione a U&D

Le anticipazioni che sta dando il blogger Pugnaloni sui social network, dunque, riguardano principalmente il "trio" che da mesi sta appassionando il pubblico di U&D con esterne, baci, auto eliminazioni, litigi e riappacificazioni.

Federico ha avuto un percorso altalenante con entrambe le sue corteggiatrici: all'inizio Alice sembrava più vicina al tronista, poi Carola si è lasciata andare e ha attirato l'attenzione con il suo modo di fare deciso.

Fino ad oggi, dunque, i telespettatori sono apparsi incerti sull'epilogo di questo trono: tra i fan c'è chi ha sempre preferito la pacatezza di Barisciani e chi ha considerato la verve di Carpanelli perfetta per un carattere chiuso come quello di Nicotera.

Nella registrazione invece è parlato di Lavinia e delle uscite che ha fatto in settimana, ma anche del bisticcio che c'è stato tra Nicole e Roberta Di Padua per il corteggiatore Andrea.

Il punto sul trono over

Sul fronte Over, Gemma si è lamentata del linguaggio colorito che Silvio avrebbe quando si sono ritrovati da soli (si sarebbe proposto di leccarle le ascelle) ma non ha interrotto la frequentazione.

Roberta ha rifiutato sia un nuovo spasimante che Riccardo: Guarnieri si è detto favorevole a un ritorno di fiamma, ma Di Padua non ha accettato.