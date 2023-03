Luca De Santis di Un posto al sole è malato? Questa è la domanda che si stanno facendo i tanti telespettatori dell'amata soap opera in onda su Rai 3, dopo aver visto Luca iniettarsi un farmaco in completa solitudine. Un gesto che non è passato inosservato ai fan di Upas e che ha creato molto scompiglio sui social. Nelle prossime puntate verrà dato ampio spazio a nuove trame e si scoprirà che cosa ha De Santis. Stando alle prime indiscrezioni, pare che siano in arrivo brutte notizie. Continuando con le novità, vedremo anche l'arrivo dell'architetto che sistemerà lo studio di Niko e Palladini.

Come svelano gli spoiler Alberto potrebbe tradire Clara con Diana questo il nome dell'avvenente architetto, rimanendo immediatamente colpito dalla sua bellezza e dal medesimo stile di vita, ben distante da quello della compagna Clara. Inoltre, Otello dovrà farsi forza dopo la morte di Teresa e prenderà una difficile decisione.

Luca di Un posto al sole è malato?

Il dubbio che sta attanagliando i fan di Un posto al sole è nato dopo una scena nella quale De Santis si iniettava un farmaco. Le ipotesi sui social si sono moltiplicate e c'è chi crede che Luca abbia solo un problema di diabete. Non crediamo a questa possibilità, visto che non darebbe vita alle trame intense, che pare proprio arriveranno a breve.

Molto più probabile è l'ipotesi di una malattia rara, come mai? Se torniamo indietro con la memoria, l'attenzione si sofferma sullo sguardo malinconico e sofferente di Luca nel momento in cui Michele, in una delle sue dirette radiofoniche, poneva l'attenzione su questo tipo di patologie e sull'importanza della ricerca.

Il che si adatterebbe molto bene alle trame di Upas, che spesso trattano temi sociali e di attualità.

Luca potrebbe essere tornato a Napoli non solo per prendere il posto da primario, ma anche per sottoporsi a delle cure sperimentali.

Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole

Oltre alla malattia di Luca in Un posto al sole, ci sarà spazio per nuove storyline che arriveranno nei prossimi episodi. Otello, per cercare di superare la morte di Teresa, deciderà di lasciare Indica e tornare a Napoli e a Palazzo Palladini, circondato dall'affetto dei suoi cari.

Continuando con le anticipazioni, Alberto sarà tentato da Diana, l'architetto che sconvolgerà i suoi buoni propositi di compagno e di padre. Clara, dunque, potrebbe ricevere l'ennesima delusione.

Infine, Silvia e Michele si riavvicineranno molto dopo la dipartita della povera Teresina. Giancarlo sarà sempre più un ricordo lontano per Silvia, che non si fida più di lui, dopo che si è dimostrato poco razionale facendola finire sull'orlo del lastrico.