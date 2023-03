Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole di marzo e sono tantissime le trame che si apriranno a partire da metà mese. L'idillio che si è creato da Alberto e Clara presto svanirà, in quanto Palladini sarà affascinato da Diana, uno dei nuovi personaggi che entreranno a far parte di Upas. Il periodo ''buono'' di Alberto diventerà solo un ricordo? Dalle premesse, pare proprio di sì. Nel frattempo, arriverà il momento per Viola di ammettere i suoi sentimenti per Damiano che si troverà in pericolo di vita. Anche per la giovane Bruni è giunto il tempo di fare una scelta definitiva sul suo futuro sentimentale.

E poi ancora, sempre in tema di amori e sentimenti, ecco che Silvia, dopo la morte di Teresa, si avvicinerà di nuovo a Michele, allontanandosi sempre di più da Giancarlo, delusa dalla sua poca affidabilità.

Un posto al sole anticipazioni: Diana sconvolge Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Alberto convince Niko a dare una svolta lavorativa alla loro attività, decidendo finalmente di cambiare studio. Niko era titubante perché in quei pochi metri quadri era ancora vivo il ricordo di Susanna, ma è arrivato il momento di voltare pagina e di andare avanti.

Allo studio si presenterà una donna molto affascinante, un architetto che si occuperà di tutto. Si chiama Diana e verrà subito notata da Alberto.

Tra i due ci sarà un feeling speciale e, durante un pranzo, capiranno di avere gli stessi interessi in comune e lo stesso ideale di vita, ben diverso da quello di Clara, che ama la famiglia e l'umiltà.

Tra Alberto e Diana nascerà un'amicizia speciale, che potrebbe ben presto sfociare in qualcosa di più. L'indole di Palladini è nota e sappiamo bene quanto sia incline al tradimento, come già successo in passato.

Un posto al sole: Alberto tradisce Clara?

Palladini ha promesso a Clara di cambiare e, fino a ora, ha mantenuto ciò che ha detto. Tuttavia, il suo stile di vita e i suoi ideali sono molto diversi da quelli della compagna, cresciuta in un quartiere difficile e ancorata a valori tradizionali della famiglia.

Alberto ama viaggiare, conoscere posti nuovi ed esclusivi, andare a feste importanti.

Tutto ciò che lo accomuna a Diana, la nuova arrivata a Napoli e con la quale stringerà un'amicizia speciale. Senza contare che è una bellissima donna, particolare che di certo non sfuggirà a Palladini.

Dalle premesse, sembrano esserci tutti i presupposti per un tradimento da parte di Alberto, l'ennesimo. Se così fosse, di certo Clara non lo perdonerà, dopo tutte le umiliazioni ricevute e le possibilità che gli ha dato.

Anche per Viola arriverà il momento di scegliere tra Damiano ed Eugenio, resasi conto dei forti sentimenti che prova per la sua ex guardia del corpo. Silvia, invece, si avvicinerà molto a Michele dopo la triste scomparsa di mamma Teresa.