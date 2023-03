Tante le novità nelle trame di marzo di Un posto al sole, che ha commosso i telespettatori con il lungo addio a Teresa da parte di Otello, Silvia, Rossella e tutti i suoi cari. Nei prossimi episodi ci sarà spazio per nuove trame e nuovi personaggi che entreranno a far parte del cast. Tra questi Diana, un architetto che farà perdere la testa ad Alberto. Palladini ne resterà talmente affascinato da ripensare alla sua attuale relazione con Clara, che pare non lo soddisfi pienamente.

Si scoprirà poi che Roberto farà un passo importante nei confronti di Lara e che Damiano si troverà tra la vita e la morte in seguito a un raid della polizia.

Davanti alla possibilità di perderlo per sempre, ecco che Viola finalmente ammetterà i suoi sentimenti e vorrà essere onesta anche con il marito Eugenio.

Nel frattempo, Silvia si avvicinerà sempre di più a Michele, fino a quando Alberto non le farà una proposta spiazzante. Giancarlo, in tutto ciò, resterà sempre più fuori dai giochi e si renderà conto di stare per perdere la donna che ama.

Un posto al sole le trame delle nuove puntate: Eugenio spiazza Viola

Nelle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 nel mese di marzo, Damiano resterà coinvolto in uno scontro della polizia e le sue condizioni saranno molto gravi. Davanti alla possibilità di perderlo, Viola avrà uno scossone e capirà di essere innamorata di lui.

Quella che sembrava una semplice attrazione è invece qualcosa di molto più serio.

La giovane Bruni si sentirà in dovere di aprirsi con Eugenio, al quale dirà di provare qualcosa di molto forte nei confronti di Damiano. Nonostante Nicotera soffra per la fine del suo matrimonio, spiazzerà Viola con una reazione inaspettata.

Un posto al sole anticipazioni: Alberto fa una proposta inaspettata a Silvia

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Upas si concentrano anche su Silvia, che sta vivendo un momento davvero difficile. Non solo sta soffrendo per la perdita di sua mamma Teresa, ma deve fare i conti con i problemi economici al Caffè Vulcano. Le sue iniziative, ultima quella per la festa della donna, non sembrano avere successo e i soldi per pagare affitto e bollette sono sempre meno.

Silvia può però contare sull'affetto di Rossella e della sua famiglia. Anche Giancarlo cercherà di starle vicino, ma il loro rapporto cambierà dopo che Michele tornerà a occupare un posto di prima importanza nella vita di Silvia, che già da tempo è piuttosto confusa sui suoi sentimenti.

Attenzione anche ad Alberto che, nelle prossime puntate in onda a marzo, spiazzerà Silvia con una proposta: riguarderà gli affari di Caffè Vulcano? Non si esclude che possa proporle di acquistarlo, ma se così fosse Silvia perderebbe il locale che ha tanto amato.