Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) si renderà protagonista di un nuovo vile atto. La donna, infatti, denuncerà Sabahattin di violenza domestica con l'unico scopo di allontanarlo per sempre da Julide.

Terra amara, anticipazioni: Sermin vuole farla pagare cara all'ex marito

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma nel corso delle prossime settimane in tv rivelano che Sermin metterà in azione un diabolico piano.

Tutto inizierà quando la cugina di Demir scoprirà che Sabahattin ha intenzione di sposare Julide (Sibel Taşçıoğlu). La donna, a questo punto, minaccerà l'ex marito di fargliela pagare qualora sposasse il nuovo pubblico ministero di Cukurova. Ma Yaman non si fermerà qui. Sermin, infatti, si recherà dalla rivale per farle credere che sua figlia Betul è entrata in crisi quando ha scoperto che i suoi genitori si sono allontanati. Julide vinta dai sensi di colpa restituirà l'anello di fidanzamento a Sabahattin ponendo così fine alla loro storia d'amore.

Sabahattin deluso dal comportamento dell'ex moglie

Nelle puntate turche di Terra amara, visibili prossimamente in Italia, il dottor Arcan apparirà profondamente deluso dal comportamento dell'ex moglie.

Pertanto, l'uomo deciderà di recarsi nella sua nuova abitazione per intimarle di scusarsi con Julide per averle raccontato un sacco di bugie. Sabahattin apparirà disgustato dalla faccia tosta di Sermin, tanto che i toni della discussione si accenderanno notevolmente. Alla fine di essa, il collega di Mujgan andrà via sbattendo la porta dietro di sé.

La cugina di Demir sporge denuncia contro Sabahattin per maltrattamenti

Sermin reagirà molto male all'addio di Sabahattin, tanto da decidere che debba pagare molto caro il suo affronto. Pertanto, la cugina di Demir si colpirà alla testa con un grosso posacenere procurandosi una ferita. In seguito, Sermin denuncerà l'ex marito Sabahattin per maltrattamenti alle forze dell'ordine.

Il giorno seguente, la nipote di Hunkar si recherà a casa di Julide per consegnarle personalmente la denuncia che ha presentato contro Sabahattin. Ma il pubblico ministero di Cukurova non crederà alla versione della rivale sebbene sia in possesso di un referto medico e della testimonianza di alcuni vicini di casa che avevano visto Sabahattin entrare nella sua cara. Un escamotage per distruggere la reputazione del dottore e allontanarlo per sempre da Julide.